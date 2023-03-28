Васильев считает, что российские спортсмены не должны ехать на Олимпиаду в Париже

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказал мнение, что российским спортсменам не нужно участвовать в Олимпиаде в Париже.

«Соглашаться на такие условия не нужно, потому что они дискриминируют наших спортсменов. Причём по политическим признакам, хотя МОК должен являться спортивной организацией и не иметь отношения к политике. Но сейчас сами блюстители закона его же и нарушают», — приводит слова Васильева ТАСС.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов высказал мнение, что новые рекомендации МОК по допуску российских спортсменов на международные соревнования являются частью спектакля.