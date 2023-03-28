Агапитов: Бах вынужден давать обещания, а потом метаться по сторонам
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«Ничего другого ожидать от МОК сегодня нельзя было. Это всё часть стратегии, которую организовал против нас Запад. Бах вынужден давать какие-то обещания тем и другим, а потом отказываться от них и метаться из одной стороны в другую. Сегодня мы видели очередной акт спектакля, финал которого давно уже всем понятен», — приводит слова Агапитова ТАСС.
28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.
Ранее в World Aquatics отреагировали на рекомендации исполкома МОК по возможному участию россиян в соревнованиях.