Агапитов: Бах вынужден давать обещания, а потом метаться по сторонам

Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов высказал мнение, что новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на международные соревнования являются частью спектакля.

«Ничего другого ожидать от МОК сегодня нельзя было. Это всё часть стратегии, которую организовал против нас Запад. Бах вынужден давать какие-то обещания тем и другим, а потом отказываться от них и метаться из одной стороны в другую. Сегодня мы видели очередной акт спектакля, финал которого давно уже всем понятен», — приводит слова Агапитова ТАСС.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее в World Aquatics отреагировали на рекомендации исполкома МОК по возможному участию россиян в соревнованиях.