В World Aquatics отреагировали на рекомендации исполкома МОК по возможному участию россиян в соревнованиях

Короткая ссылка
В пресс‑службе Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) прокомментировали решение Международного олимпийского комитета (МОК) по участию российских спортсменов в международных соревнованиях.
В World Aquatics отреагировали на рекомендации исполкома МОК по возможному участию россиян в соревнованиях
  • Gettyimages.ru
  • © Stephen Frink

«World Aquatics продолжает внимательно рассматривать события, влияющие на ситуацию с участием российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Дальнейшие обновления будут предоставляться по мере необходимости», — приводит слова пресс‑службы World Aquatics «Матч ТВ».

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев назвал ужасом рекомендации МОК по допуску россиян на международные турниры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить