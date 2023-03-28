В World Aquatics отреагировали на рекомендации исполкома МОК по возможному участию россиян в соревнованиях

В пресс‑службе Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) прокомментировали решение Международного олимпийского комитета (МОК) по участию российских спортсменов в международных соревнованиях.

«World Aquatics продолжает внимательно рассматривать события, влияющие на ситуацию с участием российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Дальнейшие обновления будут предоставляться по мере необходимости», — приводит слова пресс‑службы World Aquatics «Матч ТВ».

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев назвал ужасом рекомендации МОК по допуску россиян на международные турниры.