«Не только тренируется, но и живёт там»: зачем российская теннисистка Грачёва решила получить французское гражданство

Варвара Грачёва в ближайшее время может получить французское гражданство. По информации местных СМИ, она уже подала соответствующее заявление и сдала экзамен на знание языка. При этом журналист Фредерик Виар сообщил о серьёзной заинтересованности трёхцветных в привлечении 54-й ракетки мира под знамёна сборной. По мнению Евгения Кафельникова и Андрея Чеснокова, если девушка действительно решилась на этот шаг, то новый паспорт облегчит ей жизнь и передвижение в сложившейся политической ситуации.

«В любом случае для нас нет тяжёлых потерь»

Смена спортивного гражданства российскими атлетами давно никого не удивляет. В условиях ограничений и санкций многие из них пошли на такой шаг, чтобы иметь возможность выступать на международных турнирах. Однако тенниса до недавнего времени это не касалось. Всё же в данном виде россияне не имеют права участвовать лишь в командных соревнованиях, где играют сборные стран.

Первой ласточкой может стать Варвара Грачёва. По информации L'Équipe, она завершила подачу заявления на получение паспорта Франции. В настоящее время его рассматривает местный МИД. Чуть больше подробностей раскрыл журналист Фредерик Виар. Он сообщил, что девушка уже сдала языковые тесты, а это одно из главных условий для получения документа. Соответствует она и другому ключевому критерию — проживает на территории страны пять и более лет.

Виар также подчеркнул, что в Грачёвой всерьёз заинтересованы в сборной Франции. Якобы не исключено, что она сыграет за неё в финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг, если национальная команда туда пробьётся. Помимо этого, она сможет представлять страну на ближайшем «Ролан Гаррос», который стартует в конце мая.

В России возможный переход 54-й ракетки планеты пока не подтвердили. Президент ФТР Шамиль Тарпищев признался, что не получал никакой информации об этом.

«Поэтому не могу ничего комментировать. В любом случае для нас нет тяжёлых потерь. Есть определённые обстоятельства. У нас очень много талантливых ребят. Мы работаем на следующее поколение», — приводит слова функционера «РБ-Спорт».

Ранний отъезд в Германию и жизнь во Франции

Так или иначе, даже получение Грачёвой паспорта Франции не должно удивлять, ведь она давно живёт и тренируется в этой стране. Девушка начала заниматься теннисом в подмосковном Жуковском. Однако уже в 14 лет она переехала в Германию, а в 16 пополнила ряды академии Elite Tennis Center в Канне, созданной финалистом парного US Open 1997 Жаном-Рене Лиснаром. Любопытно, что там же некоторое время трудился Даниил Медведев. А сейчас в центре работают российские юниоры Эрика и Мирра Андреевы.

В настоящий момент главный тренер Варвары как раз Лиснар. Более того, по её признанию, большую часть штаба составляют его соотечественники. Помимо этого, спортсменка, как уже отмечалось, постоянно находится в этой стране и выучила язык.

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Возможно, в прошлом году новость о смене теннисисткой гражданства не вызвала бы никакой реакции, ведь она не демонстрировала выдающихся результатов. Красноречивая статистика: на 12 турнирах WTA она завершила борьбу в одиночном разряде в первом же круге, а закончила сезон серией из пяти поражений подряд.

Однако в 2023-м уроженка Москвы совершила впечатляющий прорыв. Для начала она добралась до третьего круга Australian Open, причём в стартовом матче разгромила без шансов Дарью Касаткину. Эта победа стала для неё дебютной в карьере над представительницей топ-10 рейтинга WTA. Позднее она вновь обыграла соотечественницу в Индиан-Уэллсе — пусть и скромнее, но также в двух сетах. В итоге на «Мастерсе» в США путь ей смогла преградить только будущая победительница Елена Рыбакина.

Но главным достижением для Грачёвой стал первый выход в финал турнира WTA. В Остине она поочерёдно прошла первую сеяную польку Магду Линетт, соотечественницу Анну Блинкову и «зубастых» американок Слоан Стивенс и Кэти Волынец. Только в решающем противостоянии россиянка не сумела справиться с украинкой Мартой Костюк.

Ярко проявила себя 22-летняя спортсменка и в Майами. В трёх матчах она позволила соперницам взять всего лишь 13 геймов, а во втором круге и вовсе прошлась катком по пятой ракетке мира Онс Жабер. И лишь в противостоянии с опытной Петрой Квитовой россиянка потерпела поражение.

«Видимо, я просто поймала волну, на которой я играю стабильно, где у меня всегда есть возможность играть в свой теннис, быть агрессивной, доставлять другим проблемы своим стилем игры», — поделилась секретом последних успехов Грачёва.

В рейтинге WTA она уже поднялась на 54-ю строчку, но в случае продолжения удачной серии вполне может к концу года взлететь и в топ-30. Разумеется, сборной Франции возможный приход такого игрока пойдёт на пользу, ведь женский теннис в стране переживает не лучшие времена. Радует болельщиков лишь Каролин Гарсия, входящая в пятёрку лучших теннисисток мира. Помимо неё, в топ-100 присутствуют только Ализе Корне (66-я) и Осеан Доден (93-я).

Не лучшие результаты показывает и национальная команда. Ещё в 2019-м трёхцветные выиграли Кубок Билли Джин Кинг, однако в двух последующих сезонах выступили в нём крайне неудачно. В 2021-м они не сумели пробиться в плей-офф, а в 2022-м не квалифицировались даже в финальный этап.

«Только она может рассказать, почему приняла такое решение»

По мнению экспертов RT, давать оценку возможной смене спортивного гражданства Грачёвой сложно, поскольку не до конца понятна её мотивация. Однако олимпийский чемпион вице-президент ФТР Евгений Кафельников предположил, что наличие паспорта страны ЕС поможет ей.

«В первую очередь вопрос следует задать самой Грачёвой. Только она может рассказать, почему приняла такое решение и приняла ли вообще. Мне сложно ответить за неё. Но как вице-президент ФТР, могу лишь подтвердить, что мы не обладаем такой информацией. Данный шаг, безусловно, способен облегчить Варваре жизнь хотя бы с точки зрения передвижения по Европе. К сожалению, для всех россиян в этом отношении сейчас непростые времена», — поделился Кафельников с RT.

При этом он не считает, что примеру москвички в ближайшее время последуют другие российские игроки, поскольку они сохраняют возможность участвовать в международных соревнованиях.

«Не думаю, что шанс стартовать в командных турнирах может всерьёз подвигнуть отечественных теннисистов на получение паспортов других стран. Для меня, если бы я в настоящий момент продолжал карьеру, это точно мотивацией бы не послужило. Но мы не можем решать за всех. У каждого спортсмена есть возможность личного выбора», — добавил Кафельников.

В свою очередь, финалист Кубка Дэвиса — 1995 Андрей Чесноков уверен, что Грачёву не следует осуждать, даже если в дальнейшем она действительно решит выступать под флагом Франции.

«Я знаю, что она не только постоянно тренируется, но и живёт там. Понятно, что в сложившейся политической ситуации ей будет гораздо комфортнее играть с местным паспортом. Но мне сложно судить Грачёву и оценивать её решение. С другой стороны, она же не отказывается от российского гражданства. Могу лишь вспомнить, как в 1980-х, когда советским теннисистам разрешили въезд во Францию, общался со старыми иммигрантами. Они через всю жизнь пронесли тоску по Родине и признавались, что ощущают себя русскими больше, чем те, кто живёт в стране», — подчеркнул Чесноков в интервью RT.

Более того, по словам специалиста, стоит с пониманием отнестись и к другим российским атлетам, которые за последний год вынуждены были сменить спортивное гражданство.

«Поймите, для спортсмена лишение возможности выступать равносильно смерти. Это можно сравнить с остановкой дыхания. И ладно ещё теннис — тут люди, по крайней мере, могут играть в личных турнирах. В других видах всё намного печальнее. Поэтому я поддерживаю, чтобы спортсмены соревновались при появлении первой возможности», — подытожил Чесноков.