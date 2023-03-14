В духе фейр-плей: как в WTA отстаивают права российских и белорусских теннисисток

WTA выступила с заявлением после отказа украинки Леси Цуренко играть с белоруской Ариной Соболенко на турнире в Индиан-Уэллсе. В Женской теннисной ассоциации подчеркнули, что уважают эмоции спортсменки, но по-прежнему не собираются накладывать санкции на атлетов по политическим причинам. Ранее 95-я ракетка планеты объяснила свой поступок панической атакой после беседы с генеральным директором WTA Стивом Саймоном. По её словам, функционер назвал возможный допуск россиян и белорусов до Олимпийских игр соответствующим духу фейр-плей.

«Спортсмены должны иметь возможность участвовать в турнирах без какой-либо дискриминации»

Теннис остаётся одним из немногих видов, в котором российские и белорусские спортсмены после начала СВО сохранили возможность выступать на международных соревнованиях. Пусть им запретили участвовать в командных турнирах и обязали играть в нейтральном статусе, но позволили продолжать выходить на корт.

Однако некоторые соперники из Украины до сих пор не могут с этим смириться и допускают провокационные поступки. Например, Леся Цуренко отказалась от встречи с Ариной Соболенко в третьем круге крупного турнира в Индиан-Уэллсе. Она объяснила свой шаг панической атакой после разговора с генеральным директором WTA Стивом Саймоном, который заявил о возможном допуске отечественных атлетов на Олимпийские игры.

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Чуть позже Женская теннисная ассоциация выступила с заявлением по поводу сложившейся ситуации. Там подчеркнули, что уважают эмоции девушки и выразили поддержку Украине, но остались непреклонны в главном — вопросе участия россиян и белорусов в турнирах.

«Мы сохраняем фундаментальный принцип WTA, который гласит, что спортсмены должны иметь возможность участвовать в профессиональных турнирах без какой-либо дискриминации, не подвергаясь санкциям из-за решений, принимаемых руководством их стран», — приводит текст комментария WTA «Р-Спорт».

Цуренко отказалась от матча с Соболенко буквально за несколько минут до его начала «по личным причинам». Позже она призналась, что была шокирована беседой с Саймоном. Функционер, по её словам, заявил, что сам не поддерживает СВО, но позиция российских и белорусских игроков остаётся их собственным мнением, и это не должно никого расстраивать.

В разговоре с порталом «Большой теннис Украины» Цуренко отметила, что Саймон предположил: скоро к такому подходу присоединятся и в других видах спорта, и атлеты из РФ и Белоруссии, вероятно, смогут выступить на Олимпиаде. Более того, генеральный директор WTA одобрил такое развитие событий и посчитал, что оно соответствует духу фейр-плей.

«Я была абсолютно шокирована этим разговором, и уже в прошлой игре (с Донной Векич. — RT) было невероятно сложно играть, тяжело собраться. И сегодня, когда пришло время идти на корт, у меня началась паническая атака, и я просто не смогла туда выйти. Очень надеюсь, что смогу всю эту информацию переварить и буду лучше готова к следующему турниру», — добавила Цуренко.

У 95-й ракетки планеты нашлись и другие поводы для недовольства Саймоном. В частности, она посетовала, что тот не дал чёткого ответа на вопрос, будут ли украинцам в WTA-туре предоставлены дополнительное проживание и питание, как на Australian Open. Теперь группа украинских игроков намерена организовать конференц-колл с советом директоров организации, чтобы обсудить перспективы работы функционера на руководящем посту.

«Сразу предупредила, что не буду пожимать руку»

Любопытно, что после игры второго круга в Индиан-Уэллсе Цуренко сама столкнулась с неуважительным отношением со стороны оппонентки — Векич отказалась пожать ей руку. Леся уже тогда жаловалась на плохое самочувствие, ссылаясь на то, что психологически ей было сложно готовиться к матчу.

Вероятно, причиной отказа от противостояния с Соболенко послужила не только беседа с Саймоном и ментальные проблемы, но и жёсткое заявление главы НОК Украины. На днях в стране состоялось совещание с участием как Вадима Гутцайта и членов исполкома национального олимпийского комитета, так и глав федераций по разным видам спорта. На нём все присутствующие выступили с обращением к МОК с требованием не допускать коллег из России и Белоруссии на международные старты до окончания СВО.

По информации местных СМИ, заминка возникла лишь с федерациями тенниса и велоспорта. Глава НОК выразил недовольство тем фактом, что в этих видах украинцы продолжают соревноваться с россиянами и белорусами, и призвал отказаться от данной практики. Не присутствующий на заседании президент ФТУ Сергей Лагур объяснил свою позицию в специальном письме. Он напомнил, что, бойкотируя те или иные встречи, теннисисты лишаются важнейших рейтинговых очков, которых может не хватить для отбора на ОИ. Однако, по мнению Гутцайта, это не является уважительной причиной.

«Для меня независимость Украины и жизни наших людей важнее, чем рейтинг на Олимпийские игры. Когда мне говорят, что мы теряем рейтинг... Мы теряем людей — и это главное. Если спортсмен достойный, со временем он получит этот рейтинг и деньги», — отметил функционер.

Возможно, он вёл речь в том числе о состоявшемся в начале марта матче между Варварой Грачёвой и Мартой Костюк. Пути девушек пересеклись в финале турнира в Остине. Украинка одержала победу в двух сетах, а после окончания противостояния не стала жать сопернице руку.

«Моё поведение было продумано заранее. Состоялся разговор с представителями WTA, они спрашивали, как бы я хотела, чтобы проходила церемония награждения, фотосессия и так далее. Сразу предупредила, что не буду пожимать руку и делать фото... Варвара не высказала ни мне лично, ни публично осуждения (СВО. — RT), поэтому для меня это определённый знак, что в душе человек поддерживает то, что сейчас происходит», — объяснила свой шаг Костюк.

«Остаётся делать свою работу и никак не реагировать»

В России же к произошедшему отнеслись спокойно. Так, руководитель ФТР Шамиль Тарпищев призвал отечественных теннисистов не обращать внимания на подобное поведение и спокойно продолжать играть. Аналогичной точки зрения придерживается заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук. Он хотя и назвал поступки Костюк и Цуренко некрасивыми, подчеркнул, что вестись на провокации не следует.

«Если даже соперницы не хотят выходить с нашими девушками на корт — это их позиция и их проблемы. Нам остаётся просто делать свою работу и никак не реагировать. Ну не пожала Костюк руку Грачёвой — и бог с ней. Это не настолько важное событие. Пускай остаётся на её совести», — отметил специалист в комментарии RT.

А вот победитель семи турниров ATP и известный тренер Андрей Чесноков, напротив, остался возмущён поведением украинок. Например, слова Цуренко он назвал отвратительным враньём и предложил наложить на неё серьёзные санкции за снятие с матча.

«Наезд на Саймона — некрасивый поступок. Фактически она отказалась играть с Соболенко без уважительной причины: якобы у неё спёрло дыхание из-за возможного допуска россиян и белорусов до ОИ. Цуренко обвинила в своей болезни кристально чистого человека. Имела место попытка отвратительного пиара, и все верят в эту грязь. Считаю, Лесю следует серьёзно наказать: лишить всех очков и призовых за выступление в Индиан-Уэллсе и дисквалифицировать на два месяца», — отметил Чесноков.

При этом он считает, что WTA, как и ATP, несмотря на чёткий ответ Цуренко, недостаточно защищают интересы отечественных теннисистов.

«Во-первых, наши ребята вынуждены выступать в нейтральном статусе — без флага и гимна. Во-вторых, в прошлом году пропустили Уимблдон. В-третьих, Костюк отказалась жать руку Грачёвой и никак не была за это наказана. А ведь все игроки обязаны изучить специальный сбор правил поведения от WTA и ATP на 200 страниц, где прописано всё. Украинка нарушила их, но не пострадала», — добавил Чесноков.

В свою очередь, Янчук уверен, что в руководстве мирового тенниса всегда придерживались принципа «Спорт — вне политики» и защищали права спортсменов. В качестве примера он привёл атлетов из ЮАР, которые во второй половине XX века были отстранены от большинства международных соревнований по причине апартеида.

«Но в теннисе они продолжали выступать. Причём советским игрокам на родине играть с ними не разрешали из-за боязни, что африканские страны в ответ могут бойкотировать Олимпиаду в Москве. Но в руководстве мирового тенниса продолжали настаивать на своём: южноафриканцам запрещено выходить на корт в командных турнирах, например, Кубке Федерации, но в личных ни о каком запрете речи не шло. Там и сейчас считают, что вопрос политики — не дело атлетов», — подытожил тренер.