Тарпищев прокомментировал скандальное поведение украинок
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«Это всё их проблемы. Нам не надо обращать внимание, а просто продолжать играть», — цитирует Тарпищева ТАСС.
В третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе (США) украинка должна была сыграть с белоруской Ариной Соболенко. Но спортсменка снялась с соревнований из-за панической атаки, вызванной после разговора с руководством WTA. В организации поддерживают участие россиян и белорусов.
Благодаря снятию Цуренко белоруска вышла в 1/8 финала турнира, где сыграет с Барборой Крейчиковой из Чехии.
Ранее Андрей Чесноков призвал WTA наказывать украинских теннисисток за неспортивное поведение.