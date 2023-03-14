Тарпищев прокомментировал скандальное поведение украинок

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на высказывание украинки Леси Цуренко в адрес российских спортсменов.

«Это всё их проблемы. Нам не надо обращать внимание, а просто продолжать играть», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе (США) украинка должна была сыграть с белоруской Ариной Соболенко. Но спортсменка снялась с соревнований из-за панической атаки, вызванной после разговора с руководством WTA. В организации поддерживают участие россиян и белорусов.

Благодаря снятию Цуренко белоруска вышла в 1/8 финала турнира, где сыграет с Барборой Крейчиковой из Чехии.

Ранее Андрей Чесноков призвал WTA наказывать украинских теннисисток за неспортивное поведение.