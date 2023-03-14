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Чесноков призвал WTA наказывать украинских теннисисток за неспортивное поведение

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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков отреагировал на высказывание украинки Леси Цуренко в адрес российских спортсменов.
Чесноков призвал WTA наказывать украинских теннисисток за неспортивное поведение
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Prange

«Я думаю, она поняла, что у неё нет никаких шансов против Соболенко, и решила не играть. Она умеет вешать лапшу на уши. Я считаю, если их оштрафовать и отстранить от турниров, то эти акции, не имеющие никакого отношения к спорту, сразу прекратятся», — цитирует Чеснокова ТАСС.

В третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе (США) украинка должна была сыграть с белоруской Ариной Соболенко. Но спортсменка снялась с соревнований из-за панической атаки, вызванной после разговора с руководством WTA. В организации поддерживают участие россиян и белорусов.

Благодаря снятию Цуренко белоруска вышла в 1/8 финала турнира, где сыграет с Барборой Крейчиковой из Чехии. 

Ранее в WTA отреагировали на высказывание украинки Цуренко о позиции по россиянам.

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