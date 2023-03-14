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В WTA отреагировали на высказывание украинки Цуренко о позиции по россиянам

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Женская теннисная ассоциация (WTA) отреагировала на высказывание украинки Леси Цуренко в адрес российских спортсменов.
В WTA отреагировали на высказывание украинки Цуренко о позиции по россиянам
  • Gettyimages.ru

«Мы сохраняем принцип WTA, который заключается в обеспечении возможности участия отдельных спортсменов в профессиональных турнирах без какой-либо дискриминации, а также не можем позволить подвергать наказаниям из-за решений, которые принимают руководства их стран», — говорится в заявлении.

В третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе (США) украинка должна была сыграть с белоруской Ариной Соболенко. Но спортсменка снялась с соревнований из-за панической атаки, вызванной после разговора с руководством WTA. В организации поддерживают участие россиян и белорусов.

Благодаря снятию Цуренко белоруска вышла в 1/8 финала турнира, где сыграет с Барборой Крейчиковой из Чехии. 

Ранее сообщалось, что российскую теннисистку раскритиковали за выход в футболке «Спартака» на матч в США.

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