Российскую теннисистку раскритиковали за выход в футболке «Спартака» на матч в США

Журналисты польского издания Sport.pl посвятили целую статью появлению российской теннисистки Анастасии Потаповой в футболке московского «Спартака» перед матчем третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе (США) с американкой Джессикой Пегулой.

Заголовок содержит обвинение 21-летней россиянки в провокации и призывает к реакции WTA: «Потапова устроила провокацию. В WTA довольны?»

«Потапова шокировала всех собравшихся на трибунах болельщиков, выйдя на игру в футболке московского «Спартака». Жест теннисистки был воспринят однозначно — как поддержка Владимира Путина. Россиянка могла быть даже дисквалифицирована за своё поведение, но в конечном итоге не пострадает от последствий, так как уже закончила своё участие в турнире», — говорится в статье.

Встреча между Потаповой и Пегулой завершилась победой американской теннисистки со счётом 3:6, 6:4, 7:5.

Ранее украинская теннисистка Леся Цуренко объяснила, что снялась с матча третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе из-за панической атаки после разговора с генеральным директором WTA Стивом Саймоном.