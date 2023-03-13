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Российскую теннисистку раскритиковали за выход в футболке «Спартака» на матч в США

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Журналисты польского издания Sport.pl посвятили целую статью появлению российской теннисистки Анастасии Потаповой в футболке московского «Спартака» перед матчем третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе (США) с американкой Джессикой Пегулой.
Российскую теннисистку раскритиковали за выход в футболке «Спартака» на матч в США
  • AP
  • © Asanka Brendon Ratnayake

Заголовок содержит обвинение 21-летней россиянки в провокации и призывает к реакции WTA: «Потапова устроила провокацию. В WTA довольны?»

«Потапова шокировала всех собравшихся на трибунах болельщиков, выйдя на игру в футболке московского «Спартака». Жест теннисистки был воспринят однозначно — как поддержка Владимира Путина. Россиянка могла быть даже дисквалифицирована за своё поведение, но в конечном итоге не пострадает от последствий, так как уже закончила своё участие в турнире», — говорится в статье.

Встреча между Потаповой и Пегулой завершилась победой американской теннисистки со счётом 3:6, 6:4, 7:5.

Ранее украинская теннисистка Леся Цуренко объяснила, что снялась с матча третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе из-за панической атаки после разговора с генеральным директором WTA Стивом Саймоном.

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