Украинка Цуренко снялась с турнира в США из-за панической атаки после разговора с гендиректором WTA

Украинская теннисистка Леся Цуренко объяснила, что снялась с матча третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе (США) из-за панической атаки после разговора с генеральным директором WTA Стивом Саймоном.

«Несколько дней назад у меня был разговор с Саймоном — и я была абсолютно шокирована тем, что услышала. Он сказал мне, что сам он происходящее на Украине не поддерживает, но если игроки из России и Белоруссии поддерживают, то это только их собственное мнение — и мнение других людей не должно меня расстраивать.

Когда пришло время идти на корт, у меня началась паническая атака», — приводит слова Цуренко «Большой теннис Украины».

В третьем круге украинка должна была сыграть с белоруской Ариной Соболенко. Благодаря снятию Цуренко, белоруска вышла в 1/8 финала турнира, где сыграет с Барборой Крейчиковой из Чехии.

Российские теннисисты допускаются на турниры ATP и WTA в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее сообщалось, что ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) не приняли решения об участии российских спортсменов в Уимблдоне в 2023 году.