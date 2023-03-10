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Организаторы Уимблдона заявили, что ещё не приняли решения об участии россиян в соревновании

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Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) не приняли решения об участии российских спортсменов в Уимблдоне в 2023 году.
Организаторы Уимблдона заявили, что ещё не приняли решения об участии россиян в соревновании
  • AP
  • © Alberto Pezzali

«Мы ещё не приняли решения о заявках на участие в Уимблдоне в 2023 году. Мы продолжаем очень тесно сотрудничать с правительством Великобритании и ключевыми заинтересованными сторонами в теннисе по этому вопросу», — приводит слова представителя Reuters.

Как сообщает The Daily Telegraph, AELTC намерен отменить запрет на участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях на территории Великобритании. 

Весной 2022 года AELTC и LTA объявили, что теннисистам из России и Белоруссии запрещено выступать на Уимблдонском турнире и других соревнованиях в Великобритании из-за ситуации на Украине. Позже ATP и WTA оштрафовали LTA.

Ранее сообщалось, что российские теннисисты подпишут кодекс поведения перед стартом Уимблдона.

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