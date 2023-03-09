Daily Mail: российские теннисисты подпишут кодекс поведения перед стартом Уимблдона
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Предполагается, что под запретом окажется явная демонстрация поддержки России, ношение флага или положительные отзывы о стране, сообщает Daily Mail.
Отмечается, что нарушение кодекса ведёт к санкциям, в том числе и потенциальное исключение из турнира.
Как сообщает The Daily Telegraph, Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) намерен отменить запрет на участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях на территории Великобритании.
Весной 2022 года AELTC и LTA объявили, что теннисистам из России и Белоруссии запрещено выступать на Уимблдонском турнире и других соревнованиях в Великобритании из-за ситуации на Украине. Позже ATP и WTA оштрафовали LTA.
Ранее британский теннисист Энди Маррей высказался о допуске российских и белорусских теннисистов на Уимблдон.