Daily Mail: российские теннисисты подпишут кодекс поведения перед стартом Уимблдона

Российских теннисистов заставят подписать кодекс поведения перед стартом Уимблдона в 2023 году.

Предполагается, что под запретом окажется явная демонстрация поддержки России, ношение флага или положительные отзывы о стране, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что нарушение кодекса ведёт к санкциям, в том числе и потенциальное исключение из турнира.

Как сообщает The Daily Telegraph, Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) намерен отменить запрет на участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях на территории Великобритании.

Весной 2022 года AELTC и LTA объявили, что теннисистам из России и Белоруссии запрещено выступать на Уимблдонском турнире и других соревнованиях в Великобритании из-за ситуации на Украине. Позже ATP и WTA оштрафовали LTA.

Ранее британский теннисист Энди Маррей высказался о допуске российских и белорусских теннисистов на Уимблдон.