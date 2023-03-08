Маррей высказался о допуске российских и белорусских теннисистов на Уимблдон

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал новость о том, что российские теннисисты смогут участвовать в Уимблдоне и других турнирах на территории Великобритании.

«Это, действительно, непростая ситуация, и я сочувствую теннисистам, которые были вынуждены пропустить турнир в прошлом году. Я так понимаю, они всё же смогут сыграть, и не собираюсь сходить с ума по этому поводу. Но также я понял бы, если бы организаторы Уимблдона пошли другим путём», — приводит слова Маррея BBC.

Как сообщает The Daily Telegraph, Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета намерен отменить запрет на участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях на территории Великобритании.

Отмечается, что игрокам, возможно, придётся подписать некий документ с подтверждением того, что они не будут прославлять политику России во время проведения соревнований.

Напомним, что весной прошлого года Всеанглийский клуб лаун‑тенниса и крокета и LTA объявили, что теннисистам из России и Белоруссии запрещено выступать на Уимблдонском турнире и других соревнованиях в Великобритании из-за ситуации на Украине. Позже ATP и WTA оштрафовала LTA.

Ранее сообщалось, как олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о новости про допуск российских теннисистов на Уимблдон в 2023 году.