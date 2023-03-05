Узнать больше

В Госдуме считают, что Уимблдон допустит россиян из нежелания быть изгоями

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о новости про допуск российских теннисистов на Уимблдон в 2023 году.
В Госдуме считают, что Уимблдон допустит россиян из нежелания быть изгоями
  • РИА Новости

«Меня не удивляет, что нас всё же могут допустить до Уимблдона. В том году они заплатили большой штраф. Видимо, больше платить не хотят. Они оказались изгоями — единственный турнир Большого шлема, который не пустил русских. Видимо, некуда было деваться, решили таким образом подойти к вопросу», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

Как сообщает The Daily Telegraph, Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) намерен отменить запрет на участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях на территории Великобритании.

Отмечается, что игрокам, возможно, придётся подписать некий документ с подтверждением того, что они не будут прославлять политику России во время проведения соревнований.

Напомним, что весной прошлого года Всеанглийский клуб лаун‑тенниса и крокета и LTA объявили, что теннисистам из России и Белоруссии запрещено выступать на Уимблдонском турнире и других соревнованиях в Великобритании из-за ситуации на Украине. Позже ATP и WTA оштрафовали LTA.

Ранее Тарпищев прокомментировал информацию о возможном допуске российских теннисистов на Уимблдон.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить