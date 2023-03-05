Тарпищев прокомментировал информацию о возможном допуске российских теннисистов на Уимблдон
- РИА Новости
«Вернулись к регламенту, который был. Почему не должны играть? Странно, что не пустили в прошлом году. Нормально, что все играем, — это правила соревнований. Не вижу смысла это раскручивать», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».
Как сообщает The Daily Telegraph, Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) намерен отменить запрет на участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях на территории Великобритании.
Отмечается, что игрокам, возможно, придётся подписать некий документ с подтверждением того, что они не будут прославлять политику России во время проведения соревнований.
Напомним, что весной прошлого года Всеанглийский клуб лаун‑тенниса и крокета и LTA объявили, что теннисистам из России и Белоруссии запрещено выступать на Уимблдонском турнире и других соревнованиях в Великобритании из-за ситуации на Украине. Позже ATP и WTA оштрафовали LTA.
Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на возможное отстранение Ассоциации лаун-тенниса из-за недопуска россиян.