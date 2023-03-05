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Тарпищев прокомментировал информацию о возможном допуске российских теннисистов на Уимблдон

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на информацию, что российские и белорусские теннисисты смогут участвовать в Уимблдоне и других турнирах на территории Великобритании.
Тарпищев прокомментировал информацию о возможном допуске российских теннисистов на Уимблдон
  • РИА Новости

«Вернулись к регламенту, который был. Почему не должны играть? Странно, что не пустили в прошлом году. Нормально, что все играем, — это правила соревнований. Не вижу смысла это раскручивать», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Как сообщает The Daily Telegraph, Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) намерен отменить запрет на участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях на территории Великобритании.

Отмечается, что игрокам, возможно, придётся подписать некий документ с подтверждением того, что они не будут прославлять политику России во время проведения соревнований.

Напомним, что весной прошлого года Всеанглийский клуб лаун‑тенниса и крокета и LTA объявили, что теннисистам из России и Белоруссии запрещено выступать на Уимблдонском турнире и других соревнованиях в Великобритании из-за ситуации на Украине. Позже ATP и WTA оштрафовали LTA.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на возможное отстранение Ассоциации лаун-тенниса из-за недопуска россиян.

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