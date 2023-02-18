Журова отреагировала на возможное отстранение Ассоциации лаун-тенниса из-за недопуска россиян

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала новость о возможном отстранении Ассоциации лаун-тенниса (LTA) от проведения турниров ATP и WTA в случае повторного недопуска российских спортсменов.

«Теннисная федерация последовательная и про спорт. Они сказали свою позицию — если не выполняете, то можете не проводить турниры. Было бы крайне обидно, если бы Уимблдон не состоялся из-за того, что кто-то занял принципиальную позицию. Кто не придерживается этой позиции, не с нами», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

Весной прошлого года Всеанглийский клуб лаун‑тенниса и крокета и LTA объявили, что теннисистам из России и Белоруссии запрещено выступать на Уимблдонском турнире и других соревнованиях в Великобритании из-за ситуации на Украине.

Позже Ассоциация теннисистов‑профессионалов и WTA оштрафовали LTA.

Ранее сообщалось, что Великобританию могут лишить турниров ATP и WTA в случае недопуска россиян.