Журова отреагировала на возможное отстранение Ассоциации лаун-тенниса из-за недопуска россиян
- РИА Новости
«Теннисная федерация последовательная и про спорт. Они сказали свою позицию — если не выполняете, то можете не проводить турниры. Было бы крайне обидно, если бы Уимблдон не состоялся из-за того, что кто-то занял принципиальную позицию. Кто не придерживается этой позиции, не с нами», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».
Весной прошлого года Всеанглийский клуб лаун‑тенниса и крокета и LTA объявили, что теннисистам из России и Белоруссии запрещено выступать на Уимблдонском турнире и других соревнованиях в Великобритании из-за ситуации на Украине.
Позже Ассоциация теннисистов‑профессионалов и WTA оштрафовали LTA.
Ранее сообщалось, что Великобританию могут лишить турниров ATP и WTA в случае недопуска россиян.