Daily Mail: Великобританию могут лишить турниров ATP и WTA в случае недопуска россиян
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Как сообщает Daily Mail, в случае отзыва лицензии на проведение турниров ATP и WTA права на соревнования, традиционно проходящие летом в Лондоне и Истбурне, могут быть выставлены на продажу.
Весной прошлого года Всеанглийский клуб лаун‑тенниса и крокета и LTA объявили, что теннисистам из России и Белоруссии запрещено выступать на Уимблдонском турнире и других соревнованиях в Великобритании из-за ситуации на Украине.
Позже Ассоциация теннисистов‑профессионалов и WTA оштрафовали LTA.
Ранее сообщалось, что легендарная теннисистка Билли Джин Кинг призвала допустить россиян до Уимблдона.