Daily Mail: Великобританию могут лишить турниров ATP и WTA в случае недопуска россиян

Ассоциация лаун-тенниса (LTA) может быть отстранена от проведения турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в случае недопуска российских спортсменов.

Как сообщает Daily Mail, в случае отзыва лицензии на проведение турниров ATP и WTA права на соревнования, традиционно проходящие летом в Лондоне и Истбурне, могут быть выставлены на продажу.

Весной прошлого года Всеанглийский клуб лаун‑тенниса и крокета и LTA объявили, что теннисистам из России и Белоруссии запрещено выступать на Уимблдонском турнире и других соревнованиях в Великобритании из-за ситуации на Украине.

Позже Ассоциация теннисистов‑профессионалов и WTA оштрафовали LTA.

Ранее сообщалось, что легендарная теннисистка Билли Джин Кинг призвала допустить россиян до Уимблдона.