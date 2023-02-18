Узнать больше

Daily Mail: Великобританию могут лишить турниров ATP и WTA в случае недопуска россиян

Короткая ссылка
Ассоциация лаун-тенниса (LTA) может быть отстранена от проведения турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в случае недопуска российских спортсменов.
Daily Mail: Великобританию могут лишить турниров ATP и WTA в случае недопуска россиян
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Daily Mail, в случае отзыва лицензии на проведение турниров ATP и WTA права на соревнования, традиционно проходящие летом в Лондоне и Истбурне, могут быть выставлены на продажу.

Весной прошлого года Всеанглийский клуб лаун‑тенниса и крокета и LTA объявили, что теннисистам из России и Белоруссии запрещено выступать на Уимблдонском турнире и других соревнованиях в Великобритании из-за ситуации на Украине.

Позже Ассоциация теннисистов‑профессионалов и WTA оштрафовали LTA.

Ранее сообщалось, что легендарная теннисистка Билли Джин Кинг призвала допустить россиян до Уимблдона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить