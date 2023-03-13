Серия Медведева, упорство Рублёва и марафон Потаповой: как российские теннисисты стартовали на «Мастерсе» в США

Даниил Медведев вышел в четвёртый круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Он нанёс поражение Илье Ивашко в трёх сетах и продлил свою победную серию в ATP-туре до 16 матчей. Андрей Рублёв также пробился в следующий раунд, взяв верх над Уго Умбером, а вот Карен Хачанов не справился с Алехандро Давидович-Фокиной. Анастасия Потапова, в свою очередь, больше двух часов сражалась с третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой, но всё-таки проиграла в трёх сетах.

16 побед подряд Медведева

Даниил Медведев продолжает свою феноменальную победную серию, которая теперь составляет уже 16 матчей. После раннего вылета с Открытого чемпионата Австралии экс первая ракетка мира провёл серьёзную работу над собой и завоевал уже три титула подряд.

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе россиянин также начал блестяще. Первый круг, как сеяный, он пропускал, а во втором в двух сетах разобрался с американцем Брэндоном Накашимой. За выход в следующий раунд Даниилу предстояло сразиться с Ильёй Ивашко.

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Ранее они играли друг с другом четыре раза, и единственную победу белорус одержал в 2018 году в плей-офф Кубка Дэвиса. После этого Медведев трижды подряд брал верх, не отдав сопернику ни сета. В дебюте новой встречи казалось, что эта тенденция сохранится и россиянин быстро закончит сражение в свою пользу. Медведев сделал брейк в первом же гейме, имел по ходу сета несколько возможностей взять подачу соперника ещё раз и воспользовался одной из них. После этого он уверенно взял «свой» гейм и первую партию.

Второй сет также начался с брейка россиянина, однако Ивашко на этот раз включился в борьбу и сразу же восстановил паритет. Причём он взял подачу Даниила, несмотря на то, что уступал со счётом 15:40. После этого началась довольно вязкая игра с затяжными розыгрышами, а решил судьбу партии восьмой гейм, который Медведев также проиграл на своей подаче. Россиянин уступал в нём 0:40, отыграл два брейк-пойнта, но с третьей попытки белорус всё же сломил сопротивление. Следующий гейм Илья взял под ноль и, таким образом, выиграл у Медведева сет впервые за четыре с половиной года.

«Не думаю, что я плохо играл во втором сете. Просто в розыгрыше даже десяти хороших ударов может оказаться недостаточно. Это непросто», — прокомментировал Даниил после игры.

Шестая ракетка мира был крайне недоволен происходящим и, уходя во время перерыва в подтрибунное помещение, бросил судье упрёк по качеству покрытия. Оно, по его мнению, недостаточно жёсткое.

«Корт медленный, поэтому я иду медленно», — заявил спортсмен.

Передышка и выплеск эмоций пошли теннисисту на пользу, и третий сет он провёл на одном дыхании. Дважды подряд Медведев брал подачу соперника и имел возможность завершить партию под ноль, но упустил три матчбола на подаче Ивашко при счёте 5:0. Но уже в следующем гейме Даниил поставил точку в матче — 6:2, 3:6, 6:1.

В четвёртом круге россиянина ожидает непростое испытание в матче с экс второй ракеткой мира Александром Зверевым. Немец, сломавший лодыжку во время прошлогоднего «Ролан Гаррос», оправился от травмы и набирает форму от игры к игре. А Медведев в матче с Ивашко продемонстрировал тревожно низкий процент первой подачи (62) и совершил многовато двойных ошибок (6). Если он продолжит ошибаться в противостоянии со Зверевым, это может ему дорого стоить.

Медведев довольно часто пересекается с Александром на турнирах ATP — соперники одержали по шесть побед друг над другом.

«Думаю, в нашем матче может быть много длинных розыгрышей. Посмотрим. Встреча обещает быть интересной. Мне кажется, он играет всё лучше и лучше, и это нормально после серьёзной травмы. Он был одним из лучших игроков в туре, был довольно близок к тому, чтобы стать первой ракеткой мира, показывал приличные результаты на турнирах Большого шлема. Досадно, что он получил травму, но я уверен, что он вернётся (в прежнюю форму. — RT). Надеюсь в грядущем матче показать хорошую игру и одержать победу», — заявил по поводу предстоящей встречи Медведев.

Стойкость Рублёва

Вышел в следующий раунд соревнований и Андрей Рублёв. 25-летний россиянин также начал выступление со второго круга, где без проблем расправился с Иржи Легечкой. Следующим его соперником стал Уго Умбер, занимающий 77-ю строчку в рейтинге ATP.

Старт матча для Андрея оказался обескураживающим: он проиграл первую же свою подачу и уступал сначала 0:3, а потом и 1:4. Впору было вспомнить финал турнира в Халле 2021 года, где француз взял верх в двух сетах, однако Рублёву удалось взять себя в руки и выправить положение. В седьмом гейме он сделал обратный брейк, а при счёте 5:5 вновь взял подачу соперника, склонив тем самым чашу весов на свою сторону, а потом и успешно подал на сет.

Вторую партию Андрей сразу начал с брейка и не ослаблял давления на соперника на протяжении всех розыгрышей. Он мог увеличить отрыв в счёте уже в третьем гейме, но Умбер отыграл брейк-пойнт. А вот при счёте 3:5 француз всё-таки дрогнул на своей подаче, и Рублёв записал себе в актив ещё одну победу. Для этого ему понадобилось 1 час 22 минуты.

«Он очень хорошо начал, реализовал брейк-пойнт, и я подумал: «Не знаю, похоже, сегодня не мой день». Поначалу я не очень хорошо чувствовал мяч, поскольку первая встреча была ночью и условия были совершенно иными, чем сегодня. Но потом я сказал себе: «Ладно, сегодня не мой день, он играет лучше, вот и всё». И вот каким-то образом я хорошо принял пару подач, сделал брейк и начал чувствовать себя увереннее. Игра пошла лучше, я стал лучше подавать и в итоге шаг за шагом смог закончить на хорошем уровне», — заявил россиянин после игры.

Следующим соперником Андрея станет 12-я ракетка мира Кэмерон Норри. Их последняя встреча датирована сентябрём прошлого года. Тогда россиянин выбил британца с US Open, одержав победу в трёх сетах. По мнению Рублёва, предстоящий матч будет гораздо сложнее, чем с Умбером, несмотря на то что оба теннисиста — левши.

«Если честно, Кэмерон немного напоминает мне Медведева. Он любит очень низкие и стелющиеся удары слева. Любит играть на контратаках, ловить тебя на ошибках и вынуждать делать лишние удары. Матч обещает быть очень непростым. Посмотрим, чем всё закончится», — отметил россиянин.

Сражение Потаповой

В мужской сетке, помимо Медведева и Рублёва, россиян не осталось. Карен Хачанов в третьем круге уступил в затяжном трёхсетовом поединке Алехандро Давидович-Фокине. У обоих теннисистов в матче не заладилась первая подача, поэтому он выдался богатым на брейки. Соперники по четыре раза брали «чужие» геймы, но испанец оказался удачливее в этой борьбе нервов. В розыгрышах он действовал более агрессивно, записав на свой счёт в два раза больше активно выигранных мячей, чем соперник (35 против 17).

В женском турнире также остались лишь две представительницы отечественного тенниса, но при этом им предстоит сыграть друг с другом. В матче третьего круга встретятся Варвара Грачёва и Дарья Касаткина. Как многие помнят, спортсменки противостояли друг другу совсем недавно, на старте Открытого чемпионата Австралии, и тогда победу неожиданно одержала Грачёва. Любопытно, чем завершится нынешнее противостояние с учётом того, что Варвара неделей ранее добралась до финала турнира в Остине, где уступила лишь украинке Марте Костюк. А лучший результат Касаткиной в этом сезоне — четвертьфинал Абу-Даби, где её остановила Чжэн Циньвэнь.

Немного не хватило до сенсации и выхода в четвёртый круг Анастасии Потаповой. Она дала бой третьей ракетке мира Джессике Пегуле, однако всё-таки уступила в трёх партиях. Встреча получилась невероятно упорной и продлилась 2 часа 19 минут. Первую партию Анастасия выиграла 6:3, во второй сделала два брейка, только, увы, своих подач отдала на одну больше, в том числе при счёте 4:5. В третьем сете уроженка Саратова вела 3:1 и 30:15 на подаче американки, но удержать преимущество не смогла. Она проиграла сразу три гейма подряд, а затем при счёте 5:6 отдала свою подачу и упустила возможность продолжить выяснения отношений на тай-брейке.

Остальные россиянки сошли с дистанции ещё раньше. Вероника Кудерметова сначала выбила из розыгрыша соотечественницу Анну Блинкову, а во втором круге проиграла Каролине Плишковой в двух сетах, которая перед этим зачехлила Анну Калинскую. Евгения Родина на этой же стадии ничего не смогла противопоставить Арине Соболенко, а Людмила Самсонова проиграла малоизвестной американке Бернарде Пере.