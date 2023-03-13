Рублёв вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
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В третьем круге он победил француза Уго Умбера со счётом 7:5, 6:3. Игра продолжалась 1 час 22 минуты.
Рублёв сделал четыре подачи навылет при четырёх реализованных брейк-пойнтах из шести.
Его соперник совершил четыре эйса и четыре двойные ошибки. Он реализовал один брейк-пойнт.
В следующем раунде Рублёв сыграет с британцем Кэмероном Норри.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в 1/8 финала турнира ATP в Индиан-Уэллсе.