Рублёв вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Андрей Рублёв без проблем вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе (США).

В третьем круге он победил француза Уго Умбера со счётом 7:5, 6:3. Игра продолжалась 1 час 22 минуты.

Рублёв сделал четыре подачи навылет при четырёх реализованных брейк-пойнтах из шести.

Его соперник совершил четыре эйса и четыре двойные ошибки. Он реализовал один брейк-пойнт.

В следующем раунде Рублёв сыграет с британцем Кэмероном Норри.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в 1/8 финала турнира ATP в Индиан-Уэллсе.