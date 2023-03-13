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Медведев рассчитывает победить Зверева в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

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Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящей игры с немцем Александром Зверевым в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе (США).
Медведев рассчитывает победить Зверева в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
  • AP

«Зверев играет всё лучше и лучше, набирая форму после серьёзной травмы. Он был одним из лучших игроков в туре, приближаясь к первой ракетке мира.

Я уверен, он вернётся на прежний уровень после травмы, однако рассчитываю победить в предстоящей встрече», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

В третьем круге турнира Медведев победил белоруса Илью Ивашко со счётом 6:2, 3:6, 6:1. Игра продолжалась 1 час 46 минут.

Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе.

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