Продолжение следует: Медведев обыграл Рублёва в финале турнира в Дубае и завоевал третий титул подряд

Даниил Медведев завоевал 18-й трофей в карьере и третий подряд, а также продлил свою победную серию до 14 матчей. Теннисист, ранее выбивший из борьбы Новака Джоковича, в первом за 15 лет российском финале турнира ATP в Дубае в двух сетах переиграл Андрея Рублёва — 6:2, 6:2. Он не отдал соотечественнику ни одного своего гейма, сам же сразу сделал брейк на подаче соперника. В мировом рейтинге спортсмены по итогам соревнований поменяются местами: Медведев поднимется на шестую строчку, а Рублёв опустится на седьмую.

В Дубае в финале турнира ATP 500 впервые за 15 лет сошлись два российских теннисиста — Даниил Медведев и Андрей Рублёв. В последний раз представители РФ сражались за титул в решающем матче в 2008-м. Тогда на Кубке Кремля Игорь Куницын в трёх сетах переиграл Марата Сафина. Однако, конечно, сравнивать эти две встречи неправильно, поскольку уровень соревнований в ОАЭ выше и добраться до решающего матча обоим теннисистам, пусть и входящим в топ-10 мирового рейтинга, было намного сложнее.

Для Рублёва турнир в Дубае стал очень важен, в первую очередь, с психологической точки зрения. Андрей неудачно начал новый сезон, лишь дважды дойдя до четвертьфинала: на Australion Open и в Дохе. А ещё три раза он уступал в первой же встрече.

В ОАЭ для россиянина также всё складывалось непросто. Во многом ключевым для возвращения уверенности в себе стало противостояние с Алехандро Давидович‑Фокина во втором круге. Казалось, всё опять пошло по худшему для Рублёва сценарию. Он начал нервничать и после проигрыша первого сета разбил до крови себе ракеткой колено. Однако на тай-брейке во второй партии Андрей не позволил сопернику воспользоваться ни одним из пяти (!) матчболов и переломил ход встречи.

После этого теннисист достаточно легко справился с нидерландцем Ботиком ван де Зансхулпом, хотя и в этом матче пару геймов отдал из-за нервов. А затем оказался сильнее очень неудобного для себя соперника — немца Александра Зверева, которого до этого ни разу не обыграл на турнирах ATP, хотя попыток было пять. В этой встрече также не обошлось без волнения для болельщиков Андрея: он реализовал только шестой матчбол на тай-брейке.

Совсем другое психологическое состояние у Медведева. Даниил во второй раз в карьере завоевал два трофея подряд: в Роттердаме и Дохе. А в Дубае в двух сетах взял верх над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем и продлил победную серию до 13 матчей. Встреча с сербом изобиловала красивыми, длинными розыгрышами, в которых чуть лучше был россиянин. Поэтому неудивительно, что специалисты фаворитом финала считали именно его.

По мнению победителя турниров серии «Мастерс» Андрея Чеснокова, Медведев и вовсе сейчас показывает лучший теннис в карьере.

«Даниил абсолютно другой. Я не знаю, что нужно сделать Андрею, чтобы его обыграть. Медведев уверен в себе. Получается абсолютно всё. В матче Рублёв — Медведев преимущество будет на стороне Даниила. Он и будет фаворитом. Хотя, честно говоря, для меня встреча Джоковича и Медведева была финалом турнира в Дубае», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

В пользу Медведева была и статистика личных встреч — 4:2. Хотя два последних матча — на «Мастерсе» в Цинциннати и итоговом турнире ATP — остались за Андреем. Даниил в первом же гейме на подаче соперника решил обозначить, кто является фаворитом в очередном противостоянии. И хотя Рублёв неплохо подавал, его оппонент умудрялся дотягиваться до самых сложных мячей. С первых минут пошли длинные розыгрыши и перестрелки на задней линии.

Болельщики не скрывали симпатий, выкрикивая с трибуны: «Даня, давай!». Последнее вывело из себя Андрея, и он впервые в игре начал высказывать претензии арбитру. Медведев же был невероятно спокоен и в итоге сумел заработать сразу два брейка, один из которых реализовал. Впрочем, Рублёв не сдавался и также начал цепляться за подачу соперника, но в решающие моменты тот оказывался чуть-чуть точнее.

Ключевым получился седьмой гейм при счёте 4:2. Андрей допустил две ошибки подряд. Сначала в выигрышной позиции он отправил мяч в аут после смэша, а затем, атакуя, попал в сетку и подарил соотечественнику возможность увеличить отрыв, чем тот сразу же воспользовался, а затем уверенно, под ноль, подал на сет — 6:2.

Достаточно показательной получилась статистика партии. Даниил допустил только две невынужденные ошибки против десяти у Рублёва, а после второй подачи смог выиграть только 27% очков.

В следующем сете преимущество Медведева стало ещё более явным: свои геймы он брал достаточно легко, а Андрей, напротив, всё больше заводился, что явно не шло ему на пользу. Вначале ему всё же удавалось с трудом удерживать равенство в счёте. Однако в пятом гейме Даня всё-таки додавил соперника. После нескольких длинных и сложных розыгрышей он заработал брейк и сразу же его реализовал.

После этого Рублёв психологически сдался: он не сумел взять ни одного очка на подаче соотечественника, а затем ещё раз отдал свою. В последнем гейме Медведев имел три матчбола и со второй попытки выиграл встречу — 6:2. Чтобы впервые в карьере завоевать третий трофей подряд, россиянину потребовалось чуть более часа.

Как отметил глава ФТР Шамиль Тарпищев, многое в противостоянии определили действия на приёме при второй подаче. По его мнению, результат закономерен.

«Интеллигентный теннис Медведева оказался лучше силового Андрея. Даня играл чище и острее, выигрывал очки легче. Заслуга Дани, что у Рублёва было гораздо меньше времени на подготовку удара. Рублёв перешёл за пик раньше, со Зверевым выдал образцовый матч, но с точностью соотечественника справиться не сумел», — объяснил Тарпищев.

Согласен со специалистом и сам Андрей. В интервью на корте он признался, что не знал, как справиться с оппонентом.

«Он уничтожил меня сегодня вечером! Три титула подряд. Не знаю, как он это делает. Это мой первый финал в сезоне, и я полностью разбит. Я никогда не говорил этого Даниилу в лицо: я очень уважаю его. Он настоящий чемпион и настоящий вдохновитель для игроков. Мы знаем друг друга с детства», — сказал теннисист.

Медведев завоевал свой 18-й титул в карьере. Благодаря победе теннисист обгонит Рублёва в мировом рейтинге ATP. В понедельник, 6 марта, он займёт шестую строчку, а Андрей опустится на седьмую. Далее триумфатор турнира в Дубае отправится на «Мастерсы» в Майами и Индиан-Уэллс, где попробует максимально продлить свою уникальную победную серию, которая насчитывает уже 14 матчей. Намекнул на это и сам спортсмен, оставив послание на одной из телевизионных камер: Not over yet («Ещё ничего не закончено»).