Медведев — о матче с Рублёвым: я жду физически и психологически выматывающей игры

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением об Андрее Рублёве.

«Андрей — потрясающий игрок. Он способен выигрывать «Большие шлемы» и «Мастерсы». Наверное, немного зажимается в важные моменты, но на турнирах 500 с ним такого не происходит, он много их выиграл.

Даже в тех матчах, которые я выиграл, шла тяжёлая борьба. Его последние две победы — тоже тяжёлая борьба. Так что жду физически и психологически выматывающего матча», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира в Дубае.

Медведев в полуфинальном матче в двух сетах переиграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4. Игра продолжалась 1 час 36 минут.

Медведев и Рублёв сыграют в финале турнира ATP в Дубае 4 марта.

Ранее Екатерина Крючкова, первый тренер Даниила Медведева, высказалась о победе россиянина над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.