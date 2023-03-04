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Медведев — о матче с Рублёвым: я жду физически и психологически выматывающей игры

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Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением об Андрее Рублёве.
Медведев — о матче с Рублёвым: я жду физически и психологически выматывающей игры
  • Gettyimages.ru

«Андрей — потрясающий игрок. Он способен выигрывать «Большие шлемы» и «Мастерсы». Наверное, немного зажимается в важные моменты, но на турнирах 500 с ним такого не происходит, он много их выиграл.

Даже в тех матчах, которые я выиграл, шла тяжёлая борьба. Его последние две победы — тоже тяжёлая борьба. Так что жду физически и психологически выматывающего матча», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира в Дубае.

Медведев в полуфинальном матче в двух сетах переиграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4. Игра продолжалась 1 час 36 минут.

Медведев и Рублёв сыграют в финале турнира ATP в Дубае 4 марта.

Ранее Екатерина Крючкова, первый тренер Даниила Медведева, высказалась о победе россиянина над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

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