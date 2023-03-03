Первый тренер Медведева считает, что Даниил показал свой теннис в матче с Джоковичем
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«Он играл в свой теннис, но Джокович ему тоже очень много помогал — он сделал очень много невынужденных ошибок», — цитирует Крючкову ТАСС.
Тренер была поражена тем, что Медведев находится в хорошем физическом состоянии после двух турниров подряд.
«А сегодня ещё и в психологическом, сегодня был его день», — добавила Крючкова.
Теннисист из России в полуфинальном матче в двух сетах переиграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4. Игра продолжалась 1 час 36 минут.
Медведев в последний раз обыгрывал Джоковича в финале Открытого чемпионата США 2021 года.27-летний россиянин занимает седьмое место в мировом рейтинге.
Следующим соперником россиянина станет его соотечественник Андрей Рублёв.
Призовой фонд турнира в Эмиратах составляет порядка $2,8 млн.
Ранее Медведев заявил, что победа над Джоковичем придаст ему уверенности в финале турнира в Дубае.