Медведев: победа над Джоковичем придаст мне уверенности в финале турнира в Дубае

Россиянин Даниил Медведев высказался о победе над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае (ОАЭ).

«Понятно, что сегодняшняя победа не сравнится с той, завтра у меня ещё более важный матч. Но это придаёт мне уверенности: если обыграл Новака, то могу победить кого угодно», — цитирует Медведева ТАСС.

Он назвал Джоковича величайшим игроком всех времён.

«Конечно, приятно победить, он потрясающий игрок. И мне всегда приятно, когда удаётся такого сильного соперника обыграть. Победа над ним на US Open в финале — это моё лучшее воспоминание в теннисе. Это была мечта, которая стала явью», — добавил Медведев.

Теннисист из России в полуфинальном матче в двух сетах переиграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4. Игра продолжалась 1 час 36 минут.

Медведев в последний раз обыгрывал Джоковича в финале Открытого чемпионата США 2021 года.

Следующим соперником россиянина станет его соотечественник Андрей Рублёв. 27-летний россиянин занимает седьмое место в мировом рейтинге.

Призовой фонд турнира в Эмиратах составляет порядка $2,8 млн.

Ранее сообщалось, что Эрика Андреева не сумела выйти в третий круг теннисного турнира в США.

















