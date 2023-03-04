Украинский телеканал отказался транслировать финальный матч Медведева с Рублёвым
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«Команда Setanta Sports приняла решение отказаться от показа финального поединка на турнире в Дубае, где будут играть Даниил Медведев и Андрей Рублёв — два российских теннисиста», — говорится в заявлении телеканала.
4 марта в финале турнира ATP сыграют Даниил Медведев и Андрей Рублёв.
В полуфинальном матче в двух сетах Медведев переиграл серба Новака Джоковича, а Рублёв обыграл представителя Германии Александра Зверева.
Ранее Шамиль Тарпищев поделился мнением о том, что на турнире ATP в Дубае будет русский финал.