Украинский телеканал отказался транслировать финальный матч Медведева с Рублёвым

Украинский телеканал Setanta Sports не будет транслировать финал турнира категории ATP-500 в Дубае, в котором сыграют россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

«Команда Setanta Sports приняла решение отказаться от показа финального поединка на турнире в Дубае, где будут играть Даниил Медведев и Андрей Рублёв — два российских теннисиста», — говорится в заявлении телеканала.

4 марта в финале турнира ATP сыграют Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

В полуфинальном матче в двух сетах Медведев переиграл серба Новака Джоковича, а Рублёв обыграл представителя Германии Александра Зверева.

Ранее Шамиль Тарпищев поделился мнением о том, что на турнире ATP в Дубае будет русский финал.