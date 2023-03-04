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Тарпищев: приятно, что в это непростое для нас время состоится русский финал

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением о том, что на турнире ATP в Дубае будет русский финал.
Тарпищев: приятно, что в это непростое для нас время состоится русский финал
  • РИА Новости

«Приятно, что в это непростое для нас время состоится русский финал. Агрессивность и тактика станут двумя ключевыми факторами в этой встрече», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

4 марта в финале турнира ATP сыграют Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

В полуфинальном матче в двух сетах Медведев переиграл серба Новака Джоковича, а Рублёв обыграл представителя Германии Александра Зверева.

Ранее Джокович рассказал о преимуществах Медведева.

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