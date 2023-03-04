Джокович рассказал о преимуществах Медведева

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о преимуществах россиянина Даниила Медведева.

«Он всех заставляет ошибаться, потому что это его игра. Он прекрасно это умеет. Он очень терпеливый, очень атлетичный. Для его роста он хорошо двигается. Его бэкхенд — один из самых стабильных ударов в современном теннисе.

В некоторые ключевые моменты я просто ошибался. Можно сказать, отдал победу. В то же время он её заслужил. В обоих сетах он играл лучше», — приводит слова Джоковича пресс-служба турнира ATP в Дубае.

Медведев в полуфинальном матче в двух сетах переиграл Джоковича со счётом 6:4, 6:4. Игра продолжалась 1 час 36 минут.

В финале россиянин сыграет с Андреем Рублёвым. Матч состоится 4 марта.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал закономерной победу Медведева над Джоковичем на турнире в Дубае.