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Джокович рассказал о преимуществах Медведева

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Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о преимуществах россиянина Даниила Медведева.
Джокович рассказал о преимуществах Медведева
  • Gettyimages.ru

«Он всех заставляет ошибаться, потому что это его игра. Он прекрасно это умеет. Он очень терпеливый, очень атлетичный. Для его роста он хорошо двигается. Его бэкхенд — один из самых стабильных ударов в современном теннисе.

В некоторые ключевые моменты я просто ошибался. Можно сказать, отдал победу. В то же время он её заслужил. В обоих сетах он играл лучше», — приводит слова Джоковича пресс-служба турнира ATP в Дубае.

Медведев в полуфинальном матче в двух сетах переиграл Джоковича со счётом 6:4, 6:4. Игра продолжалась 1 час 36 минут.

В финале россиянин сыграет с Андреем Рублёвым. Матч состоится 4 марта.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал закономерной победу Медведева над Джоковичем на турнире в Дубае.

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