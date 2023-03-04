Тарпищев назвал закономерной победу Медведева над Джоковичем на турнире в Дубае
«Объективно говоря, на сегодня Даня сильнее, потому что ближе к своей оптимальной форме, чем Новак к своей. Даня играл длинно, плотно с задней линии и с большей интенсивностью. Джокович вынужден был в конце рисковать, и отсюда повысилось количество ошибок. Результат закономерен», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Теннисист из России в полуфинальном матче в двух сетах переиграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4. Игра продолжалась 1 час 36 минут.
Медведев в последний раз обыгрывал Джоковича в финале Открытого чемпионата США 2021 года. 27-летний россиянин занимает седьмое место в мировом рейтинге.
Следующим соперником Медведева станет его соотечественник Андрей Рублёв. Финал состоится 4 марта.
Призовой фонд турнира в Эмиратах составляет порядка $2,8 млн.
Ранее Медведев заявил, что победа над Джоковичем придаст ему уверенности в финале турнира в Дубае.