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Тарпищев назвал закономерной победу Медведева над Джоковичем на турнире в Дубае

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о победе Даниила Медведева над первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дубае (ОАЭ).

«Объективно говоря, на сегодня Даня сильнее, потому что ближе к своей оптимальной форме, чем Новак к своей. Даня играл длинно, плотно с задней линии и с большей интенсивностью. Джокович вынужден был в конце рисковать, и отсюда повысилось количество ошибок. Результат закономерен», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Теннисист из России в полуфинальном матче в двух сетах переиграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4. Игра продолжалась 1 час 36 минут.

Медведев в последний раз обыгрывал Джоковича в финале Открытого чемпионата США 2021 года. 27-летний россиянин занимает седьмое место в мировом рейтинге.

Следующим соперником Медведева станет его соотечественник Андрей Рублёв. Финал состоится 4 марта.

Призовой фонд турнира в Эмиратах составляет порядка $2,8 млн.

Ранее Медведев заявил, что победа над Джоковичем придаст ему уверенности в финале турнира в Дубае.

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