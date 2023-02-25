«Удалось поймать волну»: Медведев победил Маррея и выиграл второй турнир ATP подряд

Даниил Медведев одержал победу над Энди Марреем в финале турнира ATP в Дохе. Российский теннисист четыре раза взял подачу британца, не отдал ему ни одного сета и впервые с ноября 2020 года завоевал два титула подряд. Всего же на счету экс первой ракетки мира теперь 17 трофеев в одиночном разряде. В понедельник он потеснит Феликса Оже-Альяссима и Рафаэля Надаля и поднимется на седьмое место в рейтинге ATP.

Даниил Медведев провёл потрясающие две недели и впервые с ноября 2020 года выиграл два турнира ATP подряд. К успеху в Роттердаме Даниил добавил титул в Дохе.

До финального матча в столице Катара экс первая ракетка мира добрался довольно уверенно. Как третий сеяный, он начал турнир со второго круга, где без проблем разделался с Лиамом Броуди в двух сетах. Чуть больше усилий и все три партии потребовалось на преодоление сопротивления Кристофера О'Коннелла, а в полуфинале Даниил опять пересёкся с Феликсом Оже-Альяссимом, которого называют «любимым клиентом» россиянина.

Также по теме Чемпионский характер: как Медведев проиграл первый сет, но взял верх над Синнером в финале турнира в Роттердаме Даниил Медведев сломил сопротивление Янника Синнера в финале турнира ATP 500 в Роттердаме. В дебюте российский теннисист действовал не...

На прошлой неделе он разделал канадца под орех в четвертьфинале Роттердама, однако в этот раз матч получился не таким простым. Во второй партии Оже-Альяссим оказал сопернику отчаянное сопротивление: довёл её до тай-брейка, имел три сетбола, но не смог их реализовать. Даниилу же удалось сохранить самообладание и довести матч до победы. Это была уже шестая их очная встреча, и все они остались за чемпионом US Open 2020.

Статистика противостояний с соперником по финалу Энди Марреем выглядела не такой впечатляющей, но всё же была на стороне Медведева — две победы из двух.

На пути к своей третьей встрече с россиянином британцу пришлось непросто. Железный Энди, получивший своё прозвище из-за того, что перенёс замену тазобедренного сустава на титановый, попал в основную сетку лишь благодаря уайлд-кард и во всех четырёх матчах провёл на корте по три сета. В первом же круге британцу пришлось отыгрывать три матчбола у Лоренцо Сонего, а в полуфинале с Иржи Легечкой — целых пять.

Между этими встречами Маррей выбил из розыгрыша ещё и четвёртую ракетку турнира Александра Зверева. 35-летний теннисист продемонстрировал невероятное упорство, не опуская руки даже в безвыходных, казалось бы, ситуациях. Медведев, комментируя предстоящую встречу, восхитился тем, как борется соперник, и назвал его легендой. Россиянин подчеркнул, что в финале ему нужно быть на высоте с первого розыгрыша, чтобы рассчитывать на победу.

Многие специалисты, в частности президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, считали россиянина фаворитом финала.

«По логике Медведев должен победить, потому что набрал игру. Нет таких перепадов — достаточно ровно играет. Нервная система вчера была в порядке. По классу игры он сегодня выше Маррея. Считаю, что у Дани есть преимущество», — говорил Тарпищев «Чемпионату».

Даниил начал оправдывать выданные авансы с первых минут матча: взял подачу соперника в стартовом гейме, а вскоре повёл 4:1 с двумя брейками. Но Маррей, как и во всех предыдущих матчах, не собирался сдаваться, навязывал борьбу на подаче россиянина и в итоге один брейк сумел-таки вернуть. Было у него ещё несколько возможностей выровнять ситуацию, но Даниил вовремя пускал в дело убойную подачу и довёл сет до победы — 6:4.

Вторая партия также началась с брейка Медведева в первом гейме, но сразу закрепить успех россиянину не удалось. Британец демонстрировал лучшую версию себя, успевая за укороченными соперника, забрасывая эффектные свечи и делая смэши. В итоге счёт ему удалось сравнять (3:3), но через полтора часа плотной борьбы Энди начал сдавать физически.

Медведев же этим успешно пользовался, заставляя соперника больше передвигаться по корту и вынуждая ошибаться. Продемонстрировал Даниил и собственную способность не сдаваться: при счёте 4:4 экс первая ракетка мира уступал на подаче британца 0-40, но всё равно сумел сделать брейк, а затем успешно подал на матч — 6:4.

Титул в Дохе стал для россиянина 17-м в профессиональной карьере. Кроме того, благодаря этой победе в обновлённом рейтинге ATP в понедельник он потеснит Рафаэля Надаля и займёт седьмое место.

Комментируя игру, спортсмен признался, что она далась ему непросто. Россиянин посетовал на погоду, а также на мячи, которыми приходилось играть.

«Сегодня было чуть более ветрено, так что нам обоим было сложно поймать ритм. На второй подаче я иногда бил ободом, потому что ветер двигал мяч.

Турнир кончился, и я выиграл, так что могу сказать: эти мячи не подходят для харда. В этом году их поменяли, и мне они не нравятся. Я слышал, что у многих проблемы с плечами, локтями и запястьями. У меня в Австралии были проблемы с запястьем. И тут всю неделю мне было трудно найти ритм. Так что я рад победить», — сказал Даниил в интервью на корте.

Также он высказался о том, что выиграл два титула подряд.

«В Роттердаме мне удалось поймать волну. Первые два матча там были сложными, перед турниром я не очень хорошо себя чувствовал. Но начиная с четвертьфинала я начал ловить ритм, играть очень хорошо, лучше подавать, лучше двигаться. Даже сегодня Энди было сложно меня пробить. Теперь нужно продолжать, и я постараюсь, чтобы серия была как можно длиннее», — подчеркнул россиянин.

На следующей неделе Медведев планирует выступить на турнире в Дубае, в котором примут участие в том числе Новак Джокович и Андрей Рублёв.