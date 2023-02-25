Веснина: для Медведева достаточно выиграть один титул, чтобы почувствовать уверенность в игре

Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина оценила победу россиянина Даниила Медведева над британцем Энди Марреем в финале турнира в Дохе.

«Безусловно, теннисист уровня Медведева, потеряв даже какие-то позиции в рейтинге, проиграв несколько турниров на более ранних стадиях, — для него достаточно выиграть один титул, чтобы почувствовать эту уверенность в игре», — цитирует Веснину «Спорт-Экспресс».

Она также подчеркнула, что сейчас россиянин выходит из состояния, когда у него не получалась игра. По её словам, победы в двух турнирах очень важны для Медведева.

«Несколько хорошо проведённых отрезков сезона — и он вполне может вернуться на первую строчку рейтинга. Он сейчас на правильном пути», — добавила Веснина.

В финале россиянин победил Маррея со счётом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 50 минут.

Медведев сделал пять подач навылет и допустил пять двойных ошибок при четырёх реализованных брейк-пойнтах из восьми.

У Маррея один эйс и одна двойная ошибка. На его счету два реализованных брейк-пойнта из семи.

Для россиянина это 17-й титул ATP в карьере.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал закономерной победу Медведева над Марреем в финале турнира в Дохе.