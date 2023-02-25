Тарпищев назвал закономерной победу Медведева над Марреем в финале турнира в Дохе
- РИА Новости
«Интенсивность игры была очень хорошей. Даня был сильнее, плотнее играл, действовал более вариативно и имел преимущество в длинных розыгрышах. Победа Медведева закономерна. У него уже нет перепадов по психике, потихонечку играет всё уверенней», — цитирует Тарпищева ТАСС.
В финале россиянин победил Маррея со счётом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 50 минут.
Медведев сделал пять подач навылет и допустил пять двойных ошибок при четырёх реализованных брейк-пойнтах из восьми.
У Маррея один эйс и одна двойная ошибка. На его счету два реализованных брейк-пойнта из семи.
Для россиянина это 17-й титул ATP в карьере.
Ранее сообщалось, что Медведев впервые с ноября 2020-го выиграл два турнира ATP подряд.