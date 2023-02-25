Тарпищев назвал закономерной победу Медведева над Марреем в финале турнира в Дохе

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказал мнение, что россиянин Даниил Медведев закономерно победил британца Энди Маррея в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе.

«Интенсивность игры была очень хорошей. Даня был сильнее, плотнее играл, действовал более вариативно и имел преимущество в длинных розыгрышах. Победа Медведева закономерна. У него уже нет перепадов по психике, потихонечку играет всё уверенней», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В финале россиянин победил Маррея со счётом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 50 минут.

Медведев сделал пять подач навылет и допустил пять двойных ошибок при четырёх реализованных брейк-пойнтах из восьми.

У Маррея один эйс и одна двойная ошибка. На его счету два реализованных брейк-пойнта из семи.

Для россиянина это 17-й титул ATP в карьере.

Ранее сообщалось, что Медведев впервые с ноября 2020-го выиграл два турнира ATP подряд.