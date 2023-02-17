Удобный соперник: как Медведев в пятый раз обыграл Оже-Альяссима и вышел в полуфинал турнира в Роттердаме

Даниил Медведев пятый раз в карьере обыграл Феликса Оже-Альяссима и вышел в полуфинал турнира в Роттердаме. Россиянин сломил сопротивление канадца за две партии. Главным залогом успеха стали удачные действия на приёме и 20 невынужденных ошибок соперника. В свою очередь, Вероника Кудерметова без шансов уступила Иге Свёнтек и не сумела пробиться в решающее противостояние в Дохе. Уроженка Казани взяла у сильнейшей теннисистки планеты всего один гейм.

Четыре реализованных брейк-пойнта и 20 невынужденных ошибок соперника

Турнир в Роттердаме был крайне важен для Даниила Медведева с психологической точки зрения, поскольку стал для него первым после неудачного выступления на Australian Open. Россиянин имел возможность завоевать дебютный трофей в сезоне и доказать, что способен вернуться в топ-5 рейтинга ATP. Также он мог сделать себе отличный подарок на 27-й день рождения, который отметил 11 февраля уже в Нидерландах.

На пути к четвертьфиналу теннисист столкнулся с отчаянным сопротивлением Алехандро Давидович-Фокина, которому уступил первый сет — 4:6, 6:2, 6:2, зато потом не оставил шансов Ботику ван де Зандсхулпу — 6:2, 6:2.

Однако дальше его ждал куда более серьёзный оппонент — восьмая ракетка планеты Феликс Оже-Альяссим. Но если верить статистике очных встреч, москвича можно было назвать фаворитом, ведь он выиграл все предыдущие четыре. Особенно запоминающейся получилась последняя — в четвертьфинале Australian Open 2022, когда отечественный спортсмен уступал 0:2 по партиям, но совершил камбэк и остановился в шаге от завоевания трофея. Зато в полуфинале US Open 2021 он, напротив, не отдал оппоненту ни сета и в итоге выиграл первый турнир Большого шлема в карьере.

Стартовый сет сложился для Медведева лучше не придумаешь. В голову сразу закралась мысль, что он продолжит удачную серию в противостоянии с канадцем. Даниил великолепно действовал на своей подаче, а также практически не допускал невынужденных помарок — в отличие от соперника, который регулярно ошибался в важные моменты.

К тому же у Оже-Альяссима совсем не ладилась первая подача. Попадания с неё составили всего 50%. Россиянин вдобавок успешно возвращал атакующую игру на задней линии и из раза в раз выходил победителем из многоударных перестрелок, вытаскивая невероятно тяжёлые мячи.

Всё это не замедлило сказаться на результате. Уже в пятом гейме 11-я ракетка планеты сделал первый брейк. Оппонент после этого буквально посыпался и принялся сам отдавать очки в длительных розыгрышах. Например, при счёте 2:4 он в самый ответственный миг допустил двойную, а затем позволил сопернику записать себе в актив второй брейк, дважды не справившись с форхендами. Как итог — абсолютное преимущество Медведева и 6:2.

Во второй партии Даниил спокойно довёл дело до победы, хотя канадец пытался сопротивляться. При счёте 1:1 россиянин в очередной раз взял подачу оппонента. Однако тот, разозлившись, тут же сделал ответный брейк, а следом вырвался вперёд. Казалось, для североамериканца это шанс вернуться в игру.

Но невынужденные помарки Оже-Альяссима никуда не делись. В итоге он совершил их в пять раз больше визави — 20:4, чем тот с удовольствием пользовался. Не успел Феликс почувствовать уверенность в себе, как в седьмом гейме допустил сразу две ошибки по длине с форхенда и в очередной раз отдал свою подачу — 3:4.

После этого спастись восьмой ракетке планеты было практически нереально. Москвич не собирался тянуть время и тратить силы. Единственное, уже подавая на матч, он дважды позволил оппоненту вырваться вперёд, но в решающий момент всё-таки дожал его. Таким образом, Медведев одержал пятую победу над канадцем и в очередной раз подтвердил, что тот является для него удобным теннисистом.

Попутно он прервал серию из девяти поражений подряд во встречах с игроками из топ-10, которая взяла начало ещё в решающем противостоянии Australian Open 2022 с Рафаэлем Надалем.

Куда более упорным получился другой четвертьфинальный матч. Григор Димитров и Алекс де Минор определяли сильнейшего 2,5 часа. Сперва они выиграли по сету с одинаковым счётом 6:3. Решающая партия завершилась лишь на тай-брейке, и верх всё-таки взял болгарин. Именно он попробует остановить россиянина 18 февраля и не пустить его в финал.

Неудачная игра Кудерметовой и запредельный уровень Свёнтек

Веронику Кудерметову в полуфинале турнира в Дохе ждала ещё более грозная соперница — практически непобедимая Ига Свёнтек. Разумеется, сильнейшая теннисистка планеты считалась явным фаворитом, тем более ранее она дважды без лишних усилий обыгрывала россиянку, отдав ей всего семь геймов и ни одного сета.

Но уроженка Казани имела шанс на сенсацию, ведь она набрала в Катаре замечательный ход. В первом круге Вероника выбила из борьбы в трёх партиях опытную Барбору Крейчикову, а в четвертьфинале оказалась сильнее шестой ракетки мира Кори Гауфф. До того ей удалось легко пройти другую американку — чемпионку Australian Open 2020 Софью Кенин. Да и полячка на старте сезона вовсе не выглядела безгрешной. Она потерпела несколько поражений, в том числе от Елены Рыбакиной в Австралии.

К сожалению, повторить успех представительницы Казахстана Кудерметовой не удалось. Свёнтек в этот вечер действовала практически идеально и не оставила Веронике ни шанса. Та не только не сумела навязать борьбу, но выиграла всего один гейм — 0:6, 1:6.

Подробно описывать происходившее на корте не имеет смысла, поскольку Ига просто находилась на другом уровне и демонстрировала существенно лучший теннис. Россиянка пыталась остро атаковать, но допускала слишком много ошибок, которыми полячка неизменно пользовалась.

Первый сет она вовсе взяла под ноль. Во втором Кудерметовой удалось даже выиграть один гейм и сравнять счёт. Но ни о каком камбэке речь не шла. Вероника даже близка не была к тому, чтобы сделать хотя бы брейк. Свёнтек оказалась сильнее в 89% розыгрышей на первой подаче и в 90% — на второй. При этом она не допустила ни одной двойной помарки.

Теперь Ига сразится за трофей с четвёртой ракеткой планеты Джессикой Пегулой, в трёх партиях обыгравшей Марию Саккари. Отечественную теннисистку же остаётся лишь похвалить за более чем достойное выступление. Она выбила из борьбы сразу несколько маститых соперниц и уступила лишь непобедимой фаворитке.