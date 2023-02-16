Чесноков считает, что Медведев может выиграть турнир в Роттердаме
- Gettyimages.ru
- © NurPhoto
«Мне кажется, Медведев почувствовал уверенность, он может выиграть турнир. Завтра будет сложный матч, но Даня играет очень здорово. В том настроении, в котором он находится, у него есть все шансы на победу», — цитирует Чеснокова ТАСС.
Медведев в матче второго круга победил нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа со счётом 6:2, 6:2. В четвертьфинале россиянин сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом 17 февраля.
Ранее Дарья Касаткина рассказала, как справилась с эмоциями после вылета с Australian Open.