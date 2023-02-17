Чесноков объяснил, за счёт чего Кудерметова может обыграть Свёнтек на турнире в Дохе

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков назвал преимущество россиянки Вероники Кудерметовой, благодаря которому она может обыграть польку Игу Свёнтек в полуфинале турнира в Дохе.

«Ига не любит теннисисток, которые играют в стиле Кудерметовой, — начинает чувствовать себя не в своей тарелке, когда идёт рваный ритм. Вероника начинает атаку с первого удара — с подачи. Если у неё это не получается, то она следующим ударом всё равно продолжает», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

Кудерметова 16 февраля со счётом 6:2, 3:6, 6:1 победила американку Коко Гауфф в четвертьфинале турнира в Дохе.

17 февраля она сыграет со Свёнтек в полуфинале соревнований. Россиянка занимает 11-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Свёнтек располагается на первой.

Ранее сообщалось, что россиянка Вера Звонарёва получила уайлд-кард на турнир WTA 1000 в Дубае.