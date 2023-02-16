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Звонарёва и Чжаосюань не смогли пройти в финал парного турнира в Дохе

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Российская теннисистка Вера Звонарёва и китаянка Ян Чжаосюань не смогли выйти в финал парного турнира в Дохе (Катар).
Звонарёва и Чжаосюань не смогли пройти в финал парного турнира в Дохе
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Prange

В полуфинале они проиграли Людмиле Киченок из Украины и Елене Остапенко из Латвии со счётом 6:1, 3:6, 6:10. Игра продолжалась 1 час 18 минут.

В финале Киченок и Остапенко сыграют с победительницами матча Кори Гауфф/Джессика Пегула (США) — Джулиана Олмос (Мексика)/Чжан Шуай (Китай).

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев прошёл в 1/4 финала турнира в Роттердаме (Нидерланды), обыграв Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов.

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