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Чесноков: Медведев доказал, что не зря претендует на возвращение в топ-4 рейтинга ATP

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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков прокомментировал победу Даниила Медведева на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе (Катар).
Чесноков: Медведев доказал, что не зря претендует на возвращение в топ-4 рейтинга ATP
  • РИА Новости

«В Роттердаме была зима, в Дохе жарко, нужно было время, чтобы приспособиться. Против него очень жёстко играли на стартах этих турниров, и ему было нелегко. Медведев доказал, что не зря претендует на попадание в топ-4 мирового рейтинга», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Он подчеркнул, что в Катаре первые два матча были самыми сложными для Медведева. По словам Чеснокова, он не ожидал, что 27-летний российский теннисист сможет пройти в 1/2 финала канадца Феликса Оже-Альяссима.

«Но там он показал совершенно другую игру. То, что он выиграл два турнира подряд, — это колоссальное достижение», — заключил Чесноков.

В финале россиянин победил британца Энди Маррея со счётом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 50 минут.

На счету Медведева 17 побед на турнирах ATP. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является победа на US Open в 2021 году.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал закономерной победу Медведева над Марреем в финале турнира в Дохе.

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