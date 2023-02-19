Чемпионский характер: как Медведев проиграл первый сет, но взял верх над Синнером в финале турнира в Роттердаме

Даниил Медведев сломил сопротивление Янника Синнера в финале турнира ATP 500 в Роттердаме. В дебюте российский теннисист действовал не лучшим образом и, хотя сумел отыграться со счёта 1:4, всё же отдал первый сет. Однако в двух последующих партиях не позволил итальянцу сделать ни одного брейка, а сам четырежды взял его подачу. Благодаря этому 27-летний москвич выиграл первый трофей в 2023 году и поднимется на восьмое место в рейтинге ATP.

К решающему противостоянию на турнире в Роттердаме Даниил Медведев подходил в отличной форме. В предыдущих четырёх встречах он отдал всего один сет, а в полуфинале катком проехался по Григору Димитрову. Благодаря этому он не только частично реабилитировался за провал на Открытом чемпионате Австралии, но и вернулся в топ-10 рейтинга ATP. А в случае успеха мог запрыгнуть на восьмую строчку, оставив позади не только Хольгера Руне, но и Феликса Оже-Альяссима.

Разгромная победа в полуфинале не только придала Медведеву уверенности в собственных силах, но и обеспечила ему небольшое преимущество перед заключительным матчем. Россиянин отдал болгарину всего три гейма и провёл на корте на 35 минут меньше, чем его будущий соперник. Янник Синнер не только вышел на площадку заметно позже, но и столкнулся с гораздо более ожесточённым сопротивлением. Таллон Грикспор не был похож на спортсмена, попавшего в число участников лишь благодаря уайлд-кард, и дал настоящий бой итальянцу. В первой партии он уступил со счётом 5:7, а во второй дотерпел до тай-брейка, где был чуть менее удачлив.

Что касается финала, то Синнера можно было назвать одним из самых удобных соперников для Медведева. До этого дня пути теннисистов пересекались четыре раза, и каждый раз верх брал россиянин. Наверное, именно поэтому букмекеры считали Даниила фаворитом. И это несмотря на то, что за последние пару недель Янник успел выиграть турнир в Монпелье, а в Роттердаме выбил из борьбы звёздных Стэна Вавринку и Стефаноса Циципаса.

В начале матча именно Синнер завладел инициативой. Итальянец переждал стартовое давление Медведева, с трудом забрал первый гейм, а уже в четвёртом сделал брейк. В ключевой момент у Даниила отказала первая подача, а на второй он не смог составить достойной конкуренции Яннику. Россиянин забрал лишь один розыгрыш из пяти и оказался в роли догоняющего.

Однако это вряд ли заставило засомневаться в Медведеве. Он всегда славился тем, что очень долго раскачивается и уже по ходу матча набирает высокие обороты, начинает подыскивать ключи к противнику. В этот раз он не стал изменять себе. Быть может, ему помогла и смена обуви.

При счёте 1:4 Даниил надел другие кроссовки, после чего выиграл три гейма подряд, один из них — на приёме. Причём бывшую первую ракетку планеты не сбила даже пауза, вызванная неполадками с оборудованием на арене. Мощным ударом россиянин разбил элемент светодиодного видеоборта, а на его ремонт ушло около пяти минут.

Казалось, всё идёт к тай-брейку, но Даниил вновь задёргался, перестал попадать первым мячом и позволил Яннику реализовать сетбол на приёме.

Возможно, Медведеву нужно было проиграть этот сет, чтобы немного разозлиться и начать показывать более яркий и атакующий теннис. Чемпион US Open 2021 стал действовать активнее, чаще рисковать и находить заднюю линию, а не отыгрываться в хавкорт. И это сразу дало результат. В стартовом гейме на приёме он наконец застал Синнера врасплох и с первой же попытки реализовал один из двух брейк-пойнтов, а затем сделал это снова. Правда, на этот раз ему пришлось не так просто. Янник трижды выходил из сложнейшей ситуации, но Даниил всё же дожал его и практически обеспечил себе победу в партии.

Синнер не сдался без боя и чуть было не сделал обратный брейк. Но то ли усталость, то ли нервы помешали ему добиться желаемого. Трижды Медведев был близок к тому, чтобы отдать гейм, но каждый раз демонстрировал чемпионское спокойствие. Чего не скажешь о Яннике, который начал допускать один промах за другим. Не получались ни фирменные укороченные, ни кроссы справа, до этого не раз ставившие в тупик Даниила.

В итоге Медведев практически без борьбы выиграл второй сет. На первой подаче он взял 13 из 17 розыгрышей, при этом не исполнив ни одного эйса. Но гораздо более важным было резкое снижение числа невынужденных ошибок. Если в первой партии их набралось восемь, то в этой — вдвое меньше.

Ещё по ходу второй партии стало складываться ощущение, что Синнер немного подсел физически. Он перестал добегать за всеми мячами и в напряжённых затяжных розыгрышах стал чаще попадать в трос. В третьем сете это ощущение лишь укрепилось. Итальянец тяжело задышал, замедлился, а временами принимал удары на прямых ногах.

Это аукнулось ему уже в третьем гейме. Медведев повёл 40:0 и, хотя позволил Синнеру сократить отставание до минимума, всё же сделал очередной — уже четвёртый — брейк. Весьма показательно, что завершилось всё в длинном изнурительном розыгрыше, в очередной раз напомнившем о проблемах Янника с выносливостью. Соперники долго обменивались кроссами, но в ответственный момент итальянец пробил в сетку.

Вернуться в игру Синнер так и не смог. Да, он забрал ещё один гейм на своей подаче и дважды навязал борьбу на приёме, но на большее его не хватило. Во многом тому виной 12 невынужденных ошибок, по числу которых он более чем в два раза превзошёл соперника. Медведев сделал ещё один брейк и уверенно довёл встречу до победы — 5:7, 6:2, 6:2. Для россиянина этот трофей стал 16-м в карьере и первым с октября 2022-го. Тогда он первенствовал на соревнованиях в Вене.

Продлить успешную серию Медведев постарается на Открытом чемпионате Катара. Помимо него, за трофей поборются посеянный под первым номером Андрей Рублёв, всё тот же Оже-Альяссим, Александр Зверев и Роберто Баутиста-Агут, бравший верх в Дохе в 2022 году. Сам Даниил начнёт выступление со второго круга, а его оппонент определится в дуэли Алексея Крутых и Лиама Броди.