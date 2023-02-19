Чесноков считает, что Медведев отлично играет на турнире в Роттердаме

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков высказался о выходе Даниила Медведева в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Роттердаме.

«Было огромное преимущество по счёту, но первая простая ошибка сразу же свела его на нет. Медведев играет сейчас нереально здорово, завтра будет очень интересный матч», — цитирует Медведева ТАСС.

Он подчеркнул, что, когда у Медведева «такое состояние, его обыграть крайне тяжело, он догоняет всё, играет агрессивно».

«У него мячи не крутятся, а летят параллельно земле, справиться с этим давлением крайне сложно. Многие игроки не справляются с его скоростью», — заключил Чесноков.

Медведев в полуфинальном матче со счетом 6:1, 6:2 обыграл болгарина Григора Димитрова. 27-летний россиянин в финале сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Призовой фонд турнира в Роттердаме составляет более €2 млн.

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