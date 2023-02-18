Медведев разгромил Димитрова и вышел в финал теннисного турнира в Роттердаме
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Россиянин одержал победу над болгарином Григором Димитровым со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты.
На счету Медведева восемь подач навылет, ноль двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 13. У Димитрова ноль эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
В финале турнира Медведев сыграет с победителем встречи Янник Синнер (Италия) — Таллон Грикспор (Нидерланды).
Победитель получит 500 рейтинговых очков и €387 940.
Ранее сообщалось, что Ассоциация лаун-тенниса (LTA) может быть отстранена от проведения турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в случае недопуска российских спортсменов.