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Медведев разгромил Димитрова и вышел в финал теннисного турнира в Роттердаме

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Россиянин Даниил Медведев вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Роттердаме (Нидерланды).
Медведев разгромил Димитрова и вышел в финал теннисного турнира в Роттердаме
  • Gettyimages.ru

Россиянин одержал победу над болгарином Григором Димитровым со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты.

На счету Медведева восемь подач навылет, ноль двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 13. У Димитрова ноль эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В финале турнира Медведев сыграет с победителем встречи Янник Синнер (Италия) — Таллон Грикспор (Нидерланды). 

Победитель получит 500 рейтинговых очков и €387 940. 

Ранее сообщалось, что Ассоциация лаун-тенниса (LTA) может быть отстранена от проведения турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в случае недопуска российских спортсменов.

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