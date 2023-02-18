Медведев разгромил Димитрова и вышел в финал теннисного турнира в Роттердаме

Россиянин Даниил Медведев вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Роттердаме (Нидерланды).

Россиянин одержал победу над болгарином Григором Димитровым со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты.

На счету Медведева восемь подач навылет, ноль двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 13. У Димитрова ноль эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В финале турнира Медведев сыграет с победителем встречи Янник Синнер (Италия) — Таллон Грикспор (Нидерланды).

Победитель получит 500 рейтинговых очков и €387 940.

Ранее сообщалось, что Ассоциация лаун-тенниса (LTA) может быть отстранена от проведения турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в случае недопуска российских спортсменов.