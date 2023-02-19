Ольховский не считает Медведева фаворитом финала турнира в Роттердаме
«Не думаю, что в финале он будет фаворитом, так как Синнер сейчас находится на подъёме и тоже показывает хороший теннис. Я ожидаю интересный матч, ведь встретятся два спортсмена, которые входят в число лучших игроков мира», — цитирует Ольховского ТАСС.
Медведев в полуфинальном матче со счетом 6:1, 6:2 обыграл болгарина Григора Димитрова. 27-летний россиянин в финале сыграет с итальянцем Янником Синнером 19 февраля.
Призовой фонд турнира в Роттердаме составляет более €2 млн.
Ранее Медведев высказался о выходе в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Роттердаме.