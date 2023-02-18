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Медведев о разгроме Димитрова: это был потрясающий матч

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Россиянин Даниил Медведев высказался о выходе в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Роттердаме.
Медведев о разгроме Димитрова: это был потрясающий матч
  • AP
  • © Peter Dejong

«Это был потрясающий матч. По счёту кажется, что было легко, но на самом деле нет. Физически я чувствовал, что будто играю пятисетовик. Было несколько невероятных розыгрышей», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

Медведев в полуфинальном матче со счётом 6:1, 6:2 обыграл болгарина Григора Димитрова. 27-летний россиянин сыграет с победителем встречи между итальянцем Янником Синнером и нидерландцем Таллоном Грикспором.

Призовой фонд турнира в Роттердаме составляет более €2 млн.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал закономерным выход Медведева в финал турнира в Роттердаме.

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