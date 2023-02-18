Тарпищев назвал закономерным выход Медведева в финал турнира в Роттердаме

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о выходе Даниила Медведева в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Роттердаме.

«Даня классом повыше Димитрова, поэтому закономерная победа. В начале второго сета была примерно равная игра, но надолго соперника Медведева не хватило. Даня играл ровно и достаточно легко выиграл. Для себя играет неплохо», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Медведев в полуфинальном матче со счетом 6:1, 6:2 обыграл болгарина Григора Димитрова. 27-летний россиянин сыграет с победителем встречи между итальянцем Янником Синнером и нидерландцем Таллоном Грикспором.

Призовой фонд турнира в Роттердаме составляет более €2 млн.

Ранее Тарпищев высказался о пропуске российским теннисистом Кареном Хачановым двух турниров.