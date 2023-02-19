Янчук считает, что Касаткиной было необходимо сменить тренера

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что российской теннисистке Дарье Касаткиной было нужно сменить тренера.

«Смена тренера — это рабочий момент, тут нет ничего плохого. Найти хорошего тренера сейчас непросто, она в последнее время сбавила. Конечно, ей нужно было менять тренера, и сейчас надо найти профессионала, который смог бы помочь ей добавить в мастерстве. Посмотрим, получится у неё это сделать или нет», — приводит слова Янчука ТАСС.

18 февраля стало известно, что Касаткина прекратила сотрудничество с испанцем Карлосом Мартинесом, с которым работала с 2019 года. Позднее появилась информация, что новым тренером россиянки стал итальянец Флавио Чиполла.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Вера Звонарёва не смогла пробиться во второй круг турнира WTA в Дубае (ОАЭ).