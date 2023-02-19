«Чемпионат»: стал известен новый тренер Касаткиной
- AP
Об этом сообщает «Чемпионат».
39-летний Чиполла является чемпионом пяти челленджеров.
18 февраля стало известно, что Касаткина прекратила сотрудничество с испанцем Карлосом Мартинесом, с которым работала с 2019 года.
25-летняя россиянка занимает восьмую строчку в мировом рейтинге WTA и является первой ракеткой России.
Ранее бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв отреагировал на информацию о том, что полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов может продолжить карьеру в «Зените».