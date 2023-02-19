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«Чемпионат»: стал известен новый тренер Касаткиной

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Российская теннисистка Дарья Касаткина будет работать с бывшей 70-й ракеткой мира итальянцем Флавио Чиполла.
«Чемпионат»: стал известен новый тренер Касаткиной
  • AP

Об этом сообщает «Чемпионат».

39-летний Чиполла является чемпионом пяти челленджеров.

18 февраля стало известно, что Касаткина прекратила сотрудничество с испанцем Карлосом Мартинесом, с которым работала с 2019 года.

25-летняя россиянка занимает восьмую строчку в мировом рейтинге WTA и является первой ракеткой России.

Ранее бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв отреагировал на информацию о том, что полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов может продолжить карьеру в «Зените».

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