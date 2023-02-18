Теннисистка Касаткина прекратила сотрудничество с тренером Мартинесом

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, что прекратила сотрудничество с испанцем Карлосом Мартинесом.

«Конечно, было страшно заканчивать такие долгие рабочие отношения с тренером. Это сложно, мы работали почти четыре года. Конечно, начинать новые — это страшновато, тем более по ходу сезона, когда вообще не знаешь человека, вот так с ходу, с турнира», — сказала Касаткина на YouTube-канале Натальи Забияко.

Касаткина работала с испанским специалистом с 2019 года. Теннисистка уточнила, что уже начала занятия под руководством другого тренера.

25-летняя россиянка занимает восьмую строчку в мировом рейтинге WTA и является первой ракеткой России. В активе Касаткиной шесть побед в турнирах WTA. Напомним, что 26 сентября Касаткина получила звание заслуженного мастера спорта.

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