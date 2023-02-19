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Кузьмичёв: ни при каких обстоятельствах «Локомотив» сейчас не отпустит Баринова в «Зенит»

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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв отреагировал на информацию о том, что полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов может продолжить карьеру в «Зените».
Кузьмичёв: ни при каких обстоятельствах «Локомотив» сейчас не отпустит Баринова в «Зенит»
  • РИА Новости

«Приоритет у Димы — Европа. Даже если условия будут меньше, чем в России, Баринов выберет Европу. Переход сейчас точно исключён. Ни при каких обстоятельствах «Локомотив» его сейчас не отпустит в «Зенит», — цитирует Кузьмичёва «Спорт-Экспресс».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Зенит» может подписать Баринова в случае ухода Кузяева.

В нынешнем сезоне 26-летний Баринов забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 20 матчах за железнодорожников во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Вадим Шпинёв, агент нападающего московского «Локомотива» Рифата Жемалетдинова, рассказал о восстановлении футболиста.

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