Кузьмичёв: ни при каких обстоятельствах «Локомотив» сейчас не отпустит Баринова в «Зенит»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв отреагировал на информацию о том, что полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов может продолжить карьеру в «Зените».

«Приоритет у Димы — Европа. Даже если условия будут меньше, чем в России, Баринов выберет Европу. Переход сейчас точно исключён. Ни при каких обстоятельствах «Локомотив» его сейчас не отпустит в «Зенит», — цитирует Кузьмичёва «Спорт-Экспресс».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Зенит» может подписать Баринова в случае ухода Кузяева.

В нынешнем сезоне 26-летний Баринов забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 20 матчах за железнодорожников во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Вадим Шпинёв, агент нападающего московского «Локомотива» Рифата Жемалетдинова, рассказал о восстановлении футболиста.