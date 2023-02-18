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Агент Жемалетдинова: вернётся в строй — принесёт пользу

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Вадим Шпинёв, агент нападающего московского «Локомотива» Рифата Жемалетдинова, рассказал о восстановлении футболиста.
Агент Жемалетдинова: вернётся в строй — принесёт пользу
  • Gettyimages.ru

«Рифат возвращается после тяжёлой травмы к нормальной жизни. Пока, конечно, он не готов. Но ясно, что до первого матча далеко. Вернётся в строй — принесёт пользу», — цитирует Шпинёва «Спорт-Экспресс».

В составе железнодорожников Жемалетдинов провёл 117 матчей, забил 18 мячей и отдал 22 голевые передачи. 24 июня футболист получил травму ахилла на тренировке команды в ходе предсезонных сборов.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» хочет приобрести полузащитника «Крыльев Советов» Коваленко.

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