Агент Жемалетдинова: вернётся в строй — принесёт пользу

Вадим Шпинёв, агент нападающего московского «Локомотива» Рифата Жемалетдинова, рассказал о восстановлении футболиста.

«Рифат возвращается после тяжёлой травмы к нормальной жизни. Пока, конечно, он не готов. Но ясно, что до первого матча далеко. Вернётся в строй — принесёт пользу», — цитирует Шпинёва «Спорт-Экспресс».

В составе железнодорожников Жемалетдинов провёл 117 матчей, забил 18 мячей и отдал 22 голевые передачи. 24 июня футболист получил травму ахилла на тренировке команды в ходе предсезонных сборов.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» хочет приобрести полузащитника «Крыльев Советов» Коваленко.