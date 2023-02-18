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Источник: «Локомотив» хочет приобрести полузащитника «Крыльев Советов» Коваленко

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Хавбек «Крыльев Советов» Александр Коваленко может продолжить карьеру в «Локомотиве».
Источник: «Локомотив» хочет приобрести полузащитника «Крыльев Советов» Коваленко
  • РИА Новости

Как сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале, столичный клуб намерен выкупить трансфер 19-летнего хавбека предстоящим летом. «Южане» готовы расстаться с талантливым футболистом за 200 млн рублей.

19-летний Коваленко является воспитанником клуба «Чертаново». В 2021 году футболист перешёл в «Крылья Советов» на правах годичной аренды. Хавбек провёл за самарский клуб 32 матча, забил два мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее в «Црвена Звезда» отказались комментировать новость об интересе к Коваленко.

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