Медведев выиграл турнир ATP в Роттердаме
- AP
В финале он победил итальянца Янника Синнера со счётом 5:7, 6:2, 6:2. Матч продолжался 2 часа 31 минуту.
Медведев сделал четыре подачи навылет и допустил одну двойную ошибку при пяти реализованных брейк-пойнтах из 12.
У Синнера два эйса и одна двойная ошибка. На его счету два реализованных брейк-пойнта из шести.
Для россиянина это 16-й титул ATP в карьере.
Призовой фонд турнира в Роттердаме составляет более €2 млн.
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