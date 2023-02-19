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Медведев выиграл турнир ATP в Роттердаме

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Российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир ATP в Роттердаме.
Медведев выиграл турнир ATP в Роттердаме
  • AP

В финале он победил итальянца Янника Синнера со счётом 5:7, 6:2, 6:2. Матч продолжался 2 часа 31 минуту.

Медведев сделал четыре подачи навылет и допустил одну  двойную ошибку при пяти реализованных брейк-пойнтах из 12.

У Синнера два эйса и одна двойная ошибка. На его счету два реализованных брейк-пойнта из шести.

Для россиянина это 16-й титул ATP в карьере.

Призовой фонд турнира в Роттердаме составляет более €2 млн.

Ранее главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье сообщил о характере травмы нападающего клуба Неймара.

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