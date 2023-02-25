Тарпищев считает, что Медведев должен стать победителем турнира в Дохе

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что россиянин Даниил Медведев должен одержать победу над британцем Энди Марреем в финальном матче турнира в Дохе.

«Считаю, что Медведев сильнее. Реально стиль игры Даниила подходит под то, во что играет Маррей. Медведев должен в борьбе, но выигрывать. Это будет логично. Он сейчас поднабрал, играет стабильно», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в полуфинальном матче Медведев одержал победу в двух сетах над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом со счётом 6:4, 7:6 (9:7). Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут.

25 февраля Медведев встретится в финале с Марреем.

Призовой фонд турнира составляет более $1,3 млн.

Ранее финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков высказался о шансах Медведева в матче с Марреем.